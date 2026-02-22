כוחות משטרה בדרום ממשיכים במצוד אחר רביע אבו עראר טאלקת, המוגדר כ"מסוכן ביותר", אשר חשוד במעורבות באירוע אלים בפזורה הבדואית | לפי החשד, החשוד, שנמלט מזירת האירוע, ביצע ירי מנשק צבאי מסוג M16 גנוב (בארץ, חוק ומשפט)
ארה"ב גינתה בחריפות את תוכניתה של סין להקמת שמורת טבע ימית בשונית סקרבורו שבים סין הדרומי, הנמצאת במרכז סכסוך ריבונות חריף | מנגד, הפיליפינים מזהירה שמדובר במהלך שמסתיר ניסיון להשתלטות בפועל, ומדגישה את חששה מהפגיעה בפרנסת הדייגים המקומיים | צעד סיני זה מצטרף לשורת מהלכים קודמים לביסוס שליטה בפועל בשונית, בד בבד עם מתן גיבוי אמריקאי פומבי מלא למדינה הפיליפינית (בעולם)
תושב מג'דל שמס נעצר והוגש נגדו כתב אישום לאחר שהסלים סכסוך עם שכנו בעל מוסך – תחילה ריתך את דלת העסק, ולאחר מכן גרם נזקים קשים לרכבים באמצעות מלגזה ומוט ברזל. המשטרה חקרה ועצרה אותו, וכעת הוא יעמוד לדין בבית משפט השלום בקריית שמונה