צעיר וקטין הצתו רכב בטבריה בגלל סכסוך כספי • התיעוד המלא

סכסוך כספי בטבריה הסתיים בפעולה פלילית חמורה שתועדה לכל אורכה במצלמות האבטחה - החל משלב ההצטיידות בחומר דליק בתחנת דלק ועד לרגע ההצתה הדרמטי בלב שכונת מגורים. כתב אישום חמור הוגש נגד צעיר בן 19 וקטין שפעלו יחד כדי לשרוף את רכבו של הקורבן, תוך שהם מסכנים את דיירי האזור בלהבות ענק שהתלקחו בשניות.

הפרשה נחשפה לאחר שב-6 באפריל 2026 הוזעקו כוחות הכיבוי והמשטרה לזירת שריפת רכב ברחוב בטבריה. הרכב הבוער, שספג נזק כבד ביותר, עמד בסמוך לבתי מגורים - מה שהפך את האירוע למסוכן אף יותר. חוקרי המחוז הצפוני שהחלו באיסוף הממצאים גילו כי לא מדובר בכשל טכני, אלא בפעולה מכוונת ומתוכננת היטב שנבעה מחוב כספי או סכסוך כספי בין הנאשם המרכזי לבין בעל הרכב.

התיעוד המלא: מתחנת הדלק ועד ההצתה

התיעוד שפורסם חושף את "מאחורי הקלעים" של הפשע. במצלמות האבטחה של תחנת הדלק בעיר מג'אר, נראים השניים כשהם מגיעים בשעת לילה, ממלאים בקבוק פלסטיק בחומר דליק ורוכשים מצית, בלי לדעת שכל תנועה שלהם מתועדת.

בהמשך הסרטון, המצלמות בטבריה מתעדות את רגע ההצתה: השניים ניגשים לרכב החונה בחשיכה, אחד מהם שופך את החומר הדליק על גג הרכב וסביבו, וברגע אחד של הצתה, כדור אש ענק מתלקח ומאיר את הרחוב כולו. הנאשמים נראים נמלטים מהמקום בריצה כשהלהבות מאחוריהם הולכות ומתגברות.