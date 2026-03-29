חבר בארגון יהודי נעצר לאחר שתכנן להצית באמצעות בקבוקי תבערה את ביתה של הפעילה הפרו פלסטינית נרדין כסוואני, מייסדת ומנהיגת הארגון הפרו פלסטיני "בתוך חיינו" | החשוד שוחח במשך שבועות עם בלש סמוי שחדר לקבוצת צ’אט שבה היה פעיל (בעולם)
בארצות הברית הוגש כתב אישום מהיר נגד המוסלמי שביצע את הפיגוע הנפשע בקולורדו | למרות שבחסדי שמיים לא היו נרצחים בפיגוע בו הושלך בקבוקי תבערה לעבר צעדה למען שחרור החטופים של מפגינים פרו-ישראליים, בארה"ב החליטו להחמיר את כתב האישום ומוחמד סולימאן מואשם ברצח מדרגה ראשונה | כל הפרטים (חדשות בעולם)
אירועים אנטישמיים מדאיגים בקהילת קריבוי-רוג שבאוקראינה: שבוע לאחר השחתת רכב הקהילה האוקראינית, מיגון מקדים מנע שרפה גדולה ואסון גדול יותר | שליח חב"ד: "זה היה מעשה שנועד לפגוע בנו כקהילה יהודית" (בעולם)