בהחלטה שעשויה לשנות את פני האכיפה העירונית בישראל, הורתה השופטת איטה נחמן מבית המשפט לעניינים מקומיים בתל אביב על ביטול כתב אישום שהוגש נגד נהג בגין נסיעה בנתיב התחבורה הציבורית ברחוב דיזנגוף. ההחלטה מבוססת על פסיקה תקדימית של בית המשפט המחוזי, הקובעת כי לרשויות המקומיות אין סמכות חוקית להשתמש במצלמות זיהוי לוחיות רישוי לצורכי אכיפה.

הסיפור החל בדו"ח תנועה על סך 500 שקלים שהונפק לנהג בשעות הערב. במקום לשלם את הקנס, בחר הנהג להישפט - החלטה שהתבררה כנכונה. במהלך ההליך המשפטי, התברר כי הדו"ח הופק באמצעות מצלמות LPR (זיהוי לוחיות רישוי) שהעירייה התקינה לאורך נתיבי התחבורה הציבורית, ללא הסמכה מפורשת בחוק.

