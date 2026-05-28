במהלך דרמטי במאבק נגד הסנקציות על לומדי התורה, מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן דחה בחריפות את דרישת היועצת המשפטית לממשלה לשלול הנחות בארנונה ממי שלא הסדיר את מעמדו מול צה"ל. במכתב מפורט ששיגר ליועמ"שית, הבהיר אוזן כי המהלך מהווה "התערבות חסרת תקדים" שעלולה להכניס רשויות רבות לגירעון ולסחרור.

הדחייה מצטרפת לסדרה של צעדים שננקטו בימים האחרונים נגד הסנקציות על לומדי התורה, לאחר שהמשטרה יצאה למבצע מעצרים רחב היקף של תלמידי ישיבות ואברכים. כזכור, בעקבות המעצרים הורה יו"ר דגל התורה משה גפני לנציגי התנועה ברשויות המקומיות להפסיק שיתוף פעולה עם המשטרה והשיטור העירוני.

"שינוי עמוק של מנגנוני הגביה"

במכתבו המפורט, מציג מנכ"ל משרד הפנים שורה של קשיים מקצועיים ויישומיים חמורים שיתעוררו אם יקודם תיקון התקנות. "בהתאם להמלצת גורמי המקצוע, יש להתנגד לדרישתך לתיקון תקנות ההנחה בארנונה, כך שיכללו תנאי של הסדרת מעמד מול צה"ל", כתב אוזן. "זוהי התערבות חסרת תקדים שעלולה גם להכניס רשויות רבות לגירעון ולסחרור".

אוזן הדגיש כי המהלך משנה באופן משמעותי את יחסי השלטון המרכזי-המקומי. "עמדת המשרד היא כי תיקון התקנות כפי שהוצע, משנה ומהווה התערבות משמעותית ביחסי השלטון המרכזי-המקומי, דבר אשר עד כה המשרד נמנע מלעשות", הבהיר המנכ"ל.

חשש לקריסה פיננסית של רשויות

במכתב מפורטת התמונה העגומה שעלולה להיווצר ברשויות המקומיות. "מצב של שלילת ההנחה בארנונה מתושבים שלא הסדירו את מעמדם מול צה"ל עשוי לעורר התנגדות כללית בחלק מהרשויות המקומיות בהן יש מסה קריטית של זכאים שזכאותם תשלל", נכתב במכתב.

אוזן הזהיר כי גם אם רשות מקומית תחפוץ במניעת הנחות למי שלא הסדיר מעמדו - "הדבר עשוי להיתקל בקושי מהותי ובשינוי עמוק של כלל מנגנוני הגביה הרשותיים". המנכ"ל הוסיף כי בהתאם לעמדת גורמי המקצוע במשרד, "עולה החשש כי נסכן את יציבותה של הרשות המקומית בהעדר הכנסות מארנונה".