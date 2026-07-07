בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, פרסם היום (שלישי) החלטה במסגרת שורת העתירות העוסקות במינויי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. ההרכב, בראשות נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, ובהשתתפות השופטים אלכס שטיין ורות רונן, התייחס להודעות העדכון שהוגשו בתיקים והבהיר את חובת הציות להחלטות שיפוטיות.

בהחלטתם כתבו השופטים כי "חובת הציות לפסקי דין וכיבודם נמנים עם תנאי היסוד שעליהם מושתת משטר חוק במדינה דמוקרטית". עוד ציינו כי אי קיום פסקי דין מערער את שלטון החוק, וכי המרחק בין שלטון המשפט לבין אנרכיה "הוא כחוט השערה".

עוד הדגישו השופטים כי חומרת אי קיום פסק דין מצד רשות שלטונית גדולה אף יותר מאשר מצד אזרח פרטי. בהחלטה נכתב כי מדינה שבה רשות שלטונית בוחרת מתי לקיים צו שיפוטי ומתי להתעלם ממנו היא מדינה שבה "נזרעים זרעי פורענות ואנרכיה ומתפתחת תרבות מסוכנת של שלטון הכוח ושרירות".

בג"ץ הבהיר כי עקרונות אלה מחייבים הן את נבחרי הציבור והן את עובדי הציבור, הנדרשים כולם לפעול בהתאם להוראות הדין. בנוסף העירו השופטים כי במקרים המתאימים, פעולה של עובד ציבור בניגוד להחלטה שיפוטית עלולה להביא לכך שהחסינות האישית המוקנית לו מפני תביעות נזיקין לא תחול.

ההחלטה ניתנה במסגרת מספר עתירות שהגישו, בין היתר, ארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל, חברת החדשות, התנועה למען איכות השלטון, מועצת העיתונות והתקשורת והעמותה לשמירת ערכי המשפט, נגד הממשלה, שר התקשורת וגורמים נוספים, סביב סוגיית מינויי הרשות השנייה.