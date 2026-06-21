הרכב מלא בבג"ץ: דיון על עתיד בחירת השופטים

בית המשפט העליון התכנס הבוקר (ראשון) לדיון חוקתי היסטורי ורגיש במיוחד. בהרכב מלא של 11 שופטים, דן בית המשפט בעתירות המבקשות לפסול את התיקון לחוק יסוד: השפיטה – חוק שנועד לשנות באופן דרמטי את הרכב הוועדה לבחירת שופטים ולהגדיל את כוחו של הדרג הפוליטי במינוי שופטים.

יודגש כי מדובר בשלביו הראשונים של הדיון בלבד, והוא צפוי להימשך שעות ארוכות אל תוך הלילה לפני שיגיע לסיומו. ההרכב המלא כולל את הנשיא יצחק עמית, המשנה לנשיא נעם סולברג, והשופטים דפנה ברק-ארז, עוזי פוגלמן, יעל וילנר, עופר גרוסקופף, אלכס שטיין, גילה כנפי-שטייניץ, נועם כבוב, יואל כשר ורות רונן.

התיקון שמעורר את הסערה

התיקון לחוק היסוד, שהובילו שר המשפטים יריב לוין ושר החוץ גדעון סער, אמור להיכנס לתוקף החל מהכנסת הבאה. על פי הנוסח שאושר ברוב של 68 חברי כנסת, שני נציגי לשכת עורכי הדין יוצאו מהוועדה ובמקומהם ימונו שני עורכי דין – אחד על ידי הקואליציה ואחד על ידי האופוזיציה.

השינוי המרכזי נוגע למינוי שופטי בית המשפט העליון: בעוד שהחלטות רגילות ידרשו רוב של 5 מתוך 9 חברי הוועדה, לצורך בחירת שופטי העליון נציגי הפוליטיקאים יוכלו להגיע להסכמות ביניהם ללא צורך בתמיכת השופטים החברים בוועדה. כמו כן, במקרה של חוסר הסכמה על מינוי שני שופטי עליון, יוכל שר המשפטים להפעיל מנגנון שיחייב את חברי הוועדה לבחור מועמד מתוך רשימה שתציע הקואליציה.

"שבב פוליטי בגופו של כל שופט"

כבר בפתח הדיון טען נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, כי לשיטתו אין מחלוקת שהתיקון משנה מהותית את שיטת המינויים. הוא המליץ לצדדים להתמקד בשאלה האם מדובר ב"תיקון חוקתי שאינו חוקתי", תוך שהוא מזכיר כי בפסק הדין בעניין עילת הסבירות בית המשפט כבר החליט שלבג"ץ יש סמכות לבקר חוקי יסוד.

הנשיא עמית הזהיר מפני השלכות ארוכות טווח: "תוכנית כזו תשנה לחלוטין את מערכת המשפט בתוך 15 שנה. בגופו של כל שופט שייבחר יישתל שבב פוליטי, בין אם הוא רוצה ובין אם לא, כי הוא נבחר על ידי גורמים פוליטיים. האם זה לא פוגע בעצמאות מערכת המשפט?" בהמשך הדיון העיר עמית: "אולי במקום להוציא שני נציגי לשכת עורכי הדין, צריך להוציא שני פוליטיקאים".

השופט אלכס שטיין הצטרף לביקורת החריפה: "הכנסת לא יכולה לכתוב על כל דבר 'חוק יסוד'. אם אני מסתכל 10 שנים קדימה, מה שופט מחוזי יצטרך לעשות כדי להגיע לעליון? למצוא חן בעיני פוליטיקאים". השופטת רות רונן הוסיפה: "או למצער לא לכתוב פסקי דין שפוליטיקאים לא יאהבו".

השופטת יעל וילנר התייחסה לתווית שתודבק לשופטים שימונו במסלול החדש: "השופטים שימונו או יפרשו וייקחו תפקידים ציבוריים יהיו עם התווית 'פוליטי'. לא הייתי רוצה לומר 'אות קין', אבל הם יהיו עם התווית הזו. אנה אנו באים?"