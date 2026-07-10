חילוץ דרמטי בא-ראם: לוחמי מג"ב הצילו אזרח ישראלי שנכנס בשוגג לשטח A

אירוע חריג התרחש בשעות הערב בכפר א-ראם שבשטחי חטיבת בנימין, כאשר אזרח ישראלי בן 30, תושב גבעת זאב, נכנס בשוגג לשטח המוגדר כשטח A – אזור שהכניסה אליו אסורה על אזרחים ישראלים ומסכנת חיים.

עם קבלת הדיווח על האזרח שנקלע למצוקה, הוקפצו למקום לוחמי מג"ב עוטף ירושלים שפעלו במהירות לאיתורו. הלוחמים ביצעו פעולה מבצעית ממוקדת והצליחו לחלץ את האזרח בבטחה משטח הכפר, ללא כל פגיעה.

אזהרה חוזרת מהמשטרה וצה"ל

משטרת ישראל וצה"ל שבים ומדגישים לציבור כי הכניסה לשטחי A אסורה בהחלט על פי חוק, ומהווה סכנה ממשית לחיי הנכנסים. שטחים אלו נמצאים בשליטה מלאה של הרשות הפלסטינית, והכניסה אליהם ללא תיאום ביטחוני מסכנת את חיי האזרחים.

כזכור, רק לפני מספר ימים נוטרל מחבל במעבר רחל לאחר שניסה להסתנן לשטח ישראל והניף סכין לעבר לוחמי מג"ב. באירוע נוסף השבוע, חולצו 10 אזרחים ישראלים מקלקיליה לאחר שנכנסו לשטח A בניסיון לאתר אופנוע גנוב, והוקפו בעשרות פורעים.

סדרה של אירועים דומים

האירוע בא-ראם מצטרף לשורה של מקרים דומים בהם נאלצו כוחות הביטחון לחלץ אזרחים ישראלים שנכנסו בטעות או במכוון לשטחי A. רק בשבועות האחרונים תועדו מספר מקרים בהם אזרחים נקלעו למצוקה באזורים אסורים, ונדרשה התערבות מהירה של כוחות מג"ב וצה"ל.

גורמי הביטחון מדגישים כי למרות שהאירוע הסתיים הפעם ללא נפגעים, מדובר בסיכון חיים מיותר שניתן למנוע. הציבור מתבקש להישמע להוראות, להימנע מכניסה לאזורים המוגדרים כשטח A, ולהיזהר במיוחד בשימוש באפליקציות ניווט שעלולות להוביל בטעות לשטחים אסורים.

משטרת ישראל מבהירה כי הכניסה לשטחי A מהווה עבירה פלילית, ומי שייתפס נכנס לאזורים אלו צפוי להעמדה לדין. מעבר לכך, הסיכון הביטחוני הוא ממשי וחמור, ועלול להסתיים באסון.