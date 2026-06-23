מרדף דרמטי התנהל בצפון הארץ, כאשר שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב רדפו אחר רכב חשוד שנמלט מהכוחות בנסיעה פרועה ומסוכנת. בסיום המרדף התגלה כי ברכב שהו חמישה תושבי שטחים מאזור חברון ללא אישורי שהייה בישראל, כאשר שניים מהם הסתתרו בתא המטען.

האירוע החל כאשר שוטרי המחוז הצפוני זיהו רכב חשוד חולף את מחלף סומך בצפון בנסיעה פרועה. הכוחות החלו לדלוק אחר הרכב תוך שהם קוראים לנהג באמצעות כריזה לעצור במיידי, אך הוא התעלם מההוראות והמשיך בנסיעה מסכנת.

הנהג המשיך בנסיעה מסוכנת על כביש 70, תוך מעבר ברמזורים אדומים, נסיעה בשול הדרך ועקיפות מסוכנות של רכבים. הנסיעה הפרועה סיכנה את משתמשי הדרך באזור, עד שהצליחו השוטרים לעצור את הרכב בסיוע חסימות של ניידות נוספות סמוך לעיר טמרה.

חמישה תושבי חברון ללא אישורים

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עם מעצר הרכב, זיהו השוטרים חמישה תושבי שטחים ללא אישורי שהייה בישראל מאזור חברון. למרבה ההפתעה, שניים מהם נמצאו מסתתרים בתא המטען של הרכב. כל החשודים נעצרו לחקירה בתחנת המשטרה.

בנוסף לחמשת תושבי השטחים, נעצר גם בעל הרכב, תושב הפזורה הבדואית בדרום בן 20, שעל פי החשד נהג ברכב. החשודים הובאו לדיון בפני בית המשפט, מעצרם הוארך ובסיום חקירתם הוגש נגדם כתב אישום בבית משפט השלום בחיפה באמצעות שלוחת תביעות גליל צפון, לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים. חקירת המסיע עודנה נמשכת.

"נאבקים בכל גורם המסייע לשוהים בלתי חוקיים"

מדוברות המשטרה נמסר כי "שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב פועלים כל העת למען ביטחון הציבור, תוך ביצוע פעילות אכיפה ממוקדת נגד עבירות העסקה, הסעה והלנת שוהים בלתי חוקיים בשטח מדינת ישראל".

במשטרת ישראל הבהירו כי "נאבקים בכל גורם המסייע לכניסתם ולשהותם של שוהים בלתי חוקיים בשטח מדינת ישראל ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת למצות עמם את הדין".

האירוע מצטרף לשורה של מרדפים דרמטיים שהתרחשו לאחרונה ברחבי הארץ, כאשר כוחות הביטחון פועלים בנחישות נגד עבריינות ונהיגה מסוכנת. רק לפני מספר ימים התפרסם תיעוד ממרדף אחר רוכב אופנוע שהתנגש ברכב בניסיון להימלט מהכוחות.