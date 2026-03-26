מאבטחים שפעלו סמוך לקו התפר באזור גבעת זאב, נעצרו על ידי שוטרי מחוז ירושלים בחשד שניצלו את תפקידם והכניסו מאות שוהים בלתי חוקיים לישראל תוך עקיפת בידוק ביטחוני וקבלת שוחד, וסיכנו באופן חמור את ביטחון אזרחי מדינת ישראל | היום, בתום החקירה, הוגשה נגדם הצהרת תובע על ידי הפרקליטות (משטרה)
חקירה סמויה של משטרת ירושלים חשפה כי מאבטחים סייעו למאות פלסטינים להיכנס לשטח מדינת ישראל בסמוך ליישוב החרדי הר שמואל | שבעה חשודים נעצרו | בכירים במשטרה: "תמורת בצע כסף הם סיכנו את הציבור" • כל הפרטים (חדשות)
לאחר הפיגוע בצומת רמות, שבו נרצחו שישה קדושים וטהורים, מחקירה ראשונית עולה כי שני המחבלים - תושבי הכפרים קטנה ואל-קובייבה שבאזור רמאללה - חדרו לישראל דרך פרצה בגדר באזור דאחיית אל-בריד שבצפון ירושלים | כוחות צה"ל פועלים בכפרי הטרור ועוצרים חשודים במעורבות בפיגוע הקשה (צבא)