תושבי בני ברק ובעלי העסקים בעיר התעוררו הבוקר לעוד לילה של פריצות. חנות ״בגיר״ ברחוב ירושלים נפרצה הלילה סמוך לשעה 4:00 לפנות בוקר על ידי חשוד שתועד כשהוא רכוב על קורקינט.

לפי המידע שהגיע לידי ׳בבלי׳, באותה שיטה נפרצו במהלך הלילה לפחות שני בתי עסק נוספים בעיר, בהם חנות ״פוטו ספיד״. במשטרה פתחו בחקירה בניסיון להתחקות אחר זהות החשוד.

בעלי עסקים בעיר מביעים בתקופה האחרונה דאגה מהתגברות מקרי הפריצה. לדבריהם, בעוד שבעבר מרבית הפריצות התרחשו בלילות שבת, כשהרחובות ריקים יחסית, נראה כי לאחרונה הפורצים פועלים גם באמצע השבוע ובשעות שבהן קיים סיכוי גבוה יותר להיתקל בעוברי אורח או בכוחות ביטחון.

הפריצה הנוכחית מצטרפת לשורה של אירועים דומים שאירעו בתקופה האחרונה בעיר ומעלים מחדש את שאלת הביטחון של בתי העסק בשעות הלילה.

במקביל, ל׳בבלי׳ נודע על מקרה נוסף המעורר שאלות קשות: משפחת קקון, שהתארחה באחרונה במלון בעיר במהלך סוף השבוע, טוענת כי נפלה קורבן לגניבה משמעותית מחדרה. לדבריהם, נגנבו תכשיטי זהב, טלפון נייד וכ־5,000 שקלים במזומן שיועדו לחתן ולכלה.

לטענת בני המשפחה, גם משפחות נוספות שהתארחו באותו סוף שבוע התלוננו על גניבות מחדריהן. עוד הם טוענים כי החשוד הכיר היטב את המלון ואת שעות הארוחות, וכי חרף הגשת תלונה למשטרה ומעצר של חשוד בפרשה, הוא שוחרר והתיק נסגר.

המשטרה חוקרת את אירועי הפריצה בבני ברק. תגובות הגורמים הרלוונטיים יובאו לכשתתקבלנה.