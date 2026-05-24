"אשתו כגופו"? השופט סולברג דחה עתירה נגד יפה דרעי

המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26, דחה עתירה שביקשה למנוע מהרבנית יפה דרעי, נשיאת ארגון נשות ש"ס, לשאת דברים באירוע עירוני לנשים שנערך בעיר אלעד.

העתירה הוגשה על ידי העמותה הקהילתית גבעת מרדכי ירושלים, שטענה כי השתתפות הרבנית דרעי באירוע במימון עיריית אלעד מהווה תעמולת בחירות אסורה לטובת מפלגת ש"ס. העמותה ביקשה צו מניעה על פי חוק הבחירות (דרכי תעמולה), בטענה שמדובר בשימוש אסור בנכסי ציבור לצורכי תעמולה. "אשתו כגופו" - אך ללא ראיות העמותה העותרת ביקשה להקיש מפעילותו של ח"כ אריה דרעי, יו"ר ש"ס, לפעילות רעייתו הרבנית יפה דרעי. בעתירה אף הוזכר הכלל התלמודי "אשתו כגופו" (בכורות לה, ע"ב), בניסיון לקשור בין השניים מבחינה משפטית. אולם השופט סולברג קבע כי העמותה לא הניחה תשתית עובדתית מספקת. "אדרבה, בראיות שהעמותה הביאה לגבי דברים שנשאה הרבנית דרעי, היא ולא בעלה, לא נאמר דבר על תוכן פוליטי או על תוכן של תעמולת בחירות", נכתב בהחלטה. השופט הדגיש כי בעוד שח"כ דרעי הוא נבחר ציבור, אשתו אינה נבחרת ציבור ואינה צפויה להתמודד בבחירות. "בהעדר ראיות לגבי הרבנית דרעי כשלעצמה, אין עילה לקבוע מראש שדבריה יעלו כדי תעמולת בחירות", נפסק.

האירוע באלעד והטענות

האירוע שעורר את העתירה נערך ביום ג' בסיוון התשפ"ו (19 במאי 2026) בעיר אלעד, תחת השם "לראות את הקולות", לקראת חג מתן תורה. האירוע כלל זמרות, שיחת חיזוק מרבנית, ודברי ברכה מראש העיר יהודה בוטבול.

העמותה טענה כי רק יום קודם לכן נודע לה על האירוע, וכי פנייה מוקדמת לא הועילה. לטענתה, בימים אלו נערכים מספר אירועים בהשתתפות בני הזוג דרעי, ובאחד מהם התמקד ח"כ דרעי בנושאים פוליטיים. באירוע אחר נשאה הרבנית דרעי דברים אישיים על "חיי השליחות והעשייה הציבורית" לצד בעלה.

השופט סולברג הבהיר כי "אם למארגני אירוע במימון ציבורי ידוע שדובר כלשהו עתיד לומר באירוע דברי תעמולת בחירות - יניאו אותו מכוונתו או יבטלו את השתתפותו". עם זאת, בהעדר ראיות קונקרטיות לגבי תוכן הדברים שאמורה הייתה לשאת הרבנית דרעי באירוע זה, נדחתה העתירה.

בקשה לעיון מחדש - נדחתה

לאחר דחיית העתירה הראשונית, הגישה העמותה "הודעת עדכון ובקשה לעיון מחדש", בה ציינה כי עיריית ירושלים השיבה לפנייתה בקשר לאירוע אחר בהשתתפות ח"כ דרעי. בתשובת העירייה נאמר שהפרסום נעשה בשגגה והוסר, וכי "אף ח"כ לא יישא דברים באירוע".

גם בקשה זו נדחתה על ידי השופט סולברג, שקבע כי אין באמור בה כדי לשנות מהחלטתו הקודמת. למחרת היום הודיעה העמותה על אירועים נוספים בעיר אלעד בהם נטלו חלק בני הזוג דרעי, וביקשה לצרף תיעוד ולהגיש עתירה מתוקנת.

השופט דחה גם בקשה זו, בציינו כי "בחלוף האירוע מושא העתירה, ובהינתן שסמכותי היא ליתן צו למניעת עבירות או להמשכתן ולא לעסוק בהפרות עבר - אין עוד טעם בתיקון העתירה". יחד עם זאת, הבהיר השופט כי "טענות העמותה לגבי אירועים בעתיד שמורות לה, כפוף להגשת תשתית עובדתית מספקת".

הפסיקה מבהירה את הגבולות המשפטיים בנוגע להשתתפות בני משפחה של נבחרי ציבור באירועים במימון ציבורי. בעוד שנבחר ציבור עצמו כפוף למגבלות ברורות, קרובי משפחתו אינם נחשבים אוטומטית כמבצעי תעמולת בחירות, אלא רק אם קיימות ראיות קונקרטיות לכך.