בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע היום (ראשון) את שר האוצר לשעבר, משה כחלון, בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך, במסגרת הסדר טיעון שנחתם עם הפרקליטות. ההרשעה מתייחסת לתקופת כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה הציבורית יונט קרדיט, שקרסה לפני כשלוש שנים.

על פי כתב האישום שהגישו עורכי הדין יוסי צדוק, דרור לוי ודנה שטרום ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, כחלון נמנע מלפעול להבאת מלוא המידע לידיעת דירקטוריון החברה והציבור, כנדרש על פי חוק. לאחר שעודכן בתחילת שנת 2022 על אי סדרים מהותיים בסניף נצרת של החברה, חלפו כחמישה חודשים עד שהממצאים הוצגו לדירקטוריון והחברה דיווחה לציבור על החשדות.

שופטת המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב, דנה אמיר, הרשיעה את כחלון בהתאם להודאתו. במסגרת הסדר הטיעון, הצדדים ביקשו לגזור עליו עונש מאסר על תנאי, קנס בסך 180 אלף שקלים והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך 18 חודשים מיום גזר הדין.

יצויין כי בעקבות העובדה שלא יוטל עליו קלון, דרכו לפוליטיקה פתוחה, אך עדיין מוקדם לדעת האם יבחר להתמודד כשהכתם המשפטי נוכח או שמא ימשיך לעשות לביתו.