ראש עיריית ביתר עילית נקנס ב-36 אלף שקל והעירייה חויבה לשלם-200 אלף ש"ח, בשל ליקויים נרחבים במערכת הביוב אשר גרמו לפגע סביבתי חמור | "הנאשמים לא ביצעו את כל הדרישות הקבועות בתקנות לתפעול ותחזוקת מערכת הביוב, ולא ערכו ביקורת תקופתית מספקת" (מקומי)
בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע אזרח ישראלי, לאחר שנמצא כי פעל בשליחות סוכן זר איראני בשם "אנה" וביצע עבורו משימות תמורת תשלום | האזרח גייס ישראלים נוספים, תלה מודעות בעלות מסר פוליטי, אסף ציוד והעביר כספים לפי הוראות שקיבל | בית המשפט קבע כי כבר מתחילת הקשר קינן בו חשד לזהות הסוכן, והמשימות שקיבל חיזקו את ההבנה שמדובר בגורם עוין (חדשות, משפט)
שופט מדינת ניו יורק, חואן מרצ'ן, גזר ביום שישי את דינו של דונלד טראמפ ונמנע מלהטיל עליו עונש | השופט בחר ב"שחרור ללא תנאי" אך אמר כי אין הדבר מפחית מחומרת העבירות המיוחסות לנשיא הנבחר בגין זיוף הרישומים | וכך הגיב טראמפ (חדשות, בעולם)