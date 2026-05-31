ליד הלחם והחלב; זו רשת הסופרים שתמכור רכבי קיה בסניפים

בצעד חסר תקדים בשוק הקמעונאי בישראל, רשת 'אושר עד' החלה היום (ראשון) בצהריים למכור כלי רכב בסניפיה, במקביל למוצרי המזון והצריכה הרגילים. המהלך מהווה המשך להרחבת פעילות הרשת מעבר לשוק המזון המסורתי, לאחר שבשנים האחרונות שילבה בסניפיה מכשירי סלולר ופריטי אופנה.

הכניסה לשוק הרכב מתבצעת במסגרת שיתוף פעולה מסחרי עם חברת 'אוטו סנטר', כאשר בשלב הראשוני מוצע למכירה דגם אחד בלבד: קיה ספורטז' יד ראשונה עם '0 ק"מ', במחיר של 139,900 שקלים. על פי נתוני החברה, המלאי שהוקצה למהלך הנוכחי עומד על כמה מאות כלי רכב.

מנגנון רכישה ייחודי

המכירה מוגבלת בשלב זה ל-13 מסניפי הרשת ברחבי הארץ, כאשר תהליך הרכישה מבוסס על שני שלבים: תחילה, הלקוחות נדרשים לשלם סכום של 1,800 שקלים בעמדת שירות הלקוחות של הסניף כדי לקבל את הזכות לרכישת הרכב. לאחר תשלום המקדמה בסניף, המשך תהליך הרכישה והעברת יתרת התשלום מתבצעים ישירות מול חברת 'אוטו סנטר'.

בהודעה שהועברה לעובדי הרשת וללקוחותיה עם השקת המהלך, צוין כי הפעילות מתחילה ב-13 חנויות נבחרות המייצגות את אזורי הארץ השונים. התוכנית העתידית של הרשת היא להרחיב את השירות בהמשך לכלל סניפיה, במידה והמהלך יצליח.

מגמה של הרחבת פעילות

המהלך מצטרף לשורה של צעדים שנקטה רשת 'אושר עד' בשנים האחרונות להרחבת מגוון המוצרים המוצעים ללקוחותיה. הרשת, המזוהה עם הציבור החרדי, שילבה בסניפיה מוצרים דוגמת מכשירי סלולר ופריטי אופנה, במטרה להפוך למרכז קניות משולב עבור לקוחותיה.

כעת, עם הכניסה לשוק הרכב, הרשת מנסה לחדור לתחום נוסף שמעולם לא היה קשור לסופרמרקטים. יצוין כי מדובר בניסיון ראשון מסוגו בישראל, כאשר רשתות קמעונאיות אחרות טרם נקטו בצעד דומה אך יתכן כי בעתיד הקרוב או הרחוק נראה עוד רשתות שמצטרפות למהלך.