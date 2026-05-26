ברוורמן לצד נתניהו | ארכיון ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

פרקליטות המדינה הודיעה היום (שלישי) לבאי כוחו של מר צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה, כי היועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב-מיארה ופרקליט המדינה עו"ד עמית איסמן שוקלים להעמידו לדין פלילי. העבירות המיוחסות לו כוללות מרמה והפרת אמונים, שיבוש מהלכי משפט ושיבוש הליכי חקירה - וזאת בכפוף לשימוע שייערך לו.

ההודעה מגיעה בעקבות חקירה ממושכת שהתמקדה בפרשה שכונתה "הפגישה הלילית", אשר נחשפה לראשונה בראיון שנתן אלי פלדשטיין, דוברו לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, לערוץ כאן 11 בדצמבר האחרון. פלדשטיין, הנאשם בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון בילד, טען כי ברוורמן הזעיק אותו באישון לילה לחניון בקריה בתל אביב. על פי עדותו של פלדשטיין, במהלך אותה פגישה הוציא ברוורמן פתק עם שמות ושאל אם הוא מזהה מישהו מהרשימה. במקביל, כך לטענתו, ברוורמן עדכן אותו על חקירה שנפתחה במערך ביטחון המידע והוסיף את המשפט "אני יכול לכבות את זה". פלדשטיין סיפר על הפגישה כבר בחקירתו, אך לא חשף אז את שמו של ברוורמן. ברוורמן ולשכת ראש הממשלה הכחישו את הטענות באופן מוחלט. בעקבות הראיון, פנו התנועה לטוהר המידות ופוליטיקאים שונים בדרישה מהיועצת המשפטית לממשלה לפתוח בחקירה פלילית בחשד לשיבוש מהלכי משפט. חוקרי להב 433 הגיעו לביתו של ברוורמן ועיכבו אותו לחקירה בחשד לשיבוש הליכי חקירה. הוא הובא למשרדי היחידה ונחקר באזהרה.

צחי ברוורמן ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

השאלה המרכזית: האם הודלפה רשימת החשודים

במרכז החקירה עומדת השאלה האם הייתה הדלפה של רשימת החשודים שהכין השב"כ בפרשת המסמכים המסווגים ללשכת ראש הממשלה. החשד הוא שברוורמן קיבל מידע על החקירה והעביר אותו לפלדשטיין, תוך ניסיון להשפיע על מהלכי החקירה ולשבש אותה.

כזכור, ברוורמן נמצא כבר חודשים במרכז סערה משפטית ממושכת. המשטרה חקרה אותו בחשד לשיבוש חקירה והפרת אמונים, ואף הטילה עליו צו איסור יציאה מהארץ שעיכב את מינויו לתפקיד שגריר ישראל בבריטניה. השופט מנחם מזרחי ביטל את ההגבלות פעמים מספר, אך המשטרה הגישה ערעורים חוזרים על החלטותיו, בטענה שהחשדות נגד ברוורמן התחזקו במהלך החקירה.

המשמעות למינוי כשגריר

ההודעה על כוונת הפרקליטות להעמיד את ברוורמן לדין פלילי משמעותה כי מינויו לתפקיד שגריר ישראל בלונדון, שאושר על ידי הממשלה, לא יוכל להיכנס לתוקף. על פי הנוהל, לא ניתן למנות לתפקיד דיפלומטי בכיר אדם הנמצא תחת כתב אישום פלילי או שמתנהל נגדו הליך פלילי פעיל.

ברוורמן, שכיהן כראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו, היה אמור לצאת לתפקידו בלונדון כבר לפני חודשים. אולם ההגבלות שהוטלו עליו במסגרת החקירה, לרבות איסור יציאה מהארץ, מנעו זאת. כעת, עם הודעת הפרקליטות על כוונה להגיש כתב אישום, נראה כי התפקיד הדיפלומטי מתרחק עוד יותר.