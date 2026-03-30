המשטרה שוב עותרת לבית המשפט המחוזי נגד החלטה של נשיא בית משפט השלום ראשון לציון, מנחם מזרחי, ודורשת להותיר על כנם את התנאים המגבילים שהוטלו על צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו | לדבריה, יש פעולות חקירה חיוניות שיש לבצע בזמן שהוא בארץ (משטרה)
ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, צחי ברוורמן, נחקר בלהב 433 בחשד לשיבוש חקירה והפרת אמונים, האם בשל החקירה הוא יאבד את תפקידו בשגרירות בלונדון? שר החוץ: "עמדתי היא כי פגיעה באדם, במשרתו או בתפקידו בשלב המקדמי של החקירה אינו עולה בקנה אחד עם ערכי יסוד של זכויות אדם" (חדשות חוץ)
דרמה בבית המשפט: ליאור חורב דורש לפסול את השופטת נאוה ברוורמן מלדון בתביעת הדיבה של מיכאל מירילשוילי | העילה: בעלה הוא צחי ברוורמן - ראש הסגל של נתניהו - בעוד התביעה עוסקת בקשרי המיליארדר עם ראש הממשלה ובתמיכת ערוץ 14 בשלטון (בארץ, חוק ומשפט)
לאחר שהעיד על פגישה לילית בעייתית עם ראש הסגל של רה"מ צחי ברוורמן, גורמי אכיפה בכירים אומרים כי דובר ראש הממשלה לשעבר אלי פלדשטיין הוא "עד בעייתי" | לדבריהם, "הוא החליף גרסאות והן מתפתחות" | פלדשטיין סירב להסגיר את ברוורמן בחקירה, וטען: "אם תיפתח תיבת הפנדורה הזו, לא השב"כ ולא אף גוף אחר יוכל לשמור עליי" (משטרה)
אלי פלדשטיין - לשעבר דובר ראש הממשלה - הציג הערב את גרסתו בפרשת הדלפת המסמכים הסודיים שבה הוא נאשם | "צחי ברוורמן אמר לי שיוכל לכבות את זה", העיד פלדשטיין | על השבעה באוקטובר: "ביקשו ממני למחוק את המילה אחריות סביב רה"מ מהשיח הציבורי" | נתניהו הכחיש: "מדובר במסכת ארוכה של טענות שקריות וממוחזרות" (חדשות, פוליטי)
ראש הסגל של נתניהו, לשעבר מזכיר הממשלה ואחד האנשים הקרובים ביותר לראש הממשלה, קיבל אישור ראשוני למינוי היוקרתי – אך נותר עדיין תלוי בהחלטת הממשלה | הרקע הפוליטי והחקירה סביב אירועי פתיחת המלחמה צפויים להציף את המינוי בתקשורת (מדיני)
רעייתו של ראש הממשלה, הגברת שרה נתניהו, קיימה שיחה ארוכה עם האלוף רומן גופמן, לפני שמונה למזכיר הצבאי של רה"מ | על פי הדיווח, הריאיון נערך במשרד רה"מ כאשר ראש הסגל צחי ברוורמן עמד מחוץ לדלת ובמטרה לוודות שאף אחד לא יכנס | בלשכת רה"מ הגיבו לידיעה: זהו "שקר נבזי שמנותק מהאמת" (מדיני)