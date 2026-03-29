סערה חריפה פרצה בעקבות דבריו של מגיש הטלוויזיה אייל ברקוביץ', שתקף במהלך שידור תכניתו את המגזר החרדי ובמיוחד את מתנדבי ארגון זק"א. "די עם האחים שלנו האלה", מסר ברקוביץ' בזלזול, "מה הם תורמים לנו? מה הם עושים בשבילי?".

כשנאמר למגיש כי מתנדבי זק"א החרדים היו אלו שטיפלו בקדושי טבח ה-7 באוקטובר בתנאים קשים מנשוא, הוא השיב בזלזול: "הם עשו את זה בשביל כסף". דבריו אלו עוררו גל זעם בציבור החרדי ובקרב מתנדבי זק"א, שביצעו עבודת קודש של "חסד של אמת" בימים הקשים שלאחר הטבח.

תלונה דחופה לנציב תלונות הציבור

בעקבות דברי ההסתה החריפים, הגיש היום ארגון זכויות האדם "בצלמו" תלונה דחופה לנציב תלונות הציבור ברשות השנייה, בדרישה לנקוט בצעדים משמעתיים נגד המגיש. בתלונה נטען כי דבריו של ברקוביץ' מהווים עלילת דם והוצאת דיבה חמורה כלפי אלפי מתנדבים.

"מדובר בהשמצה בוטה של אנשים שהקדישו את חייהם להצלת נפשות ולכבוד המתים", נכתב בתלונה. "מתנדבי זק"א פעלו בתנאים בלתי אפשריים בזירות הטבח, ללא כל תמורה כספית, מתוך מסירות נפש אמיתית. האשמה כי הם פעלו 'בשביל כסף' היא עלילת דם מתועבת".

זק"א: "חסד של אמת" ללא תמורה

יצוין כי מתנדבי זק"א, רובם ככולם חרדים, פעלו בזירות הטבח ב-7 באוקטובר במסירות נפש יוצאת דופן. הם טיפלו בגופות הקדושים בתנאים קשים ביותר, תוך שמירה קפדנית על כבוד המת והלכות הטהרה. כל זאת נעשה בהתנדבות מלאה, ללא כל תמורה כספית.

בארגון "בצלמו" מדגישים כי הטענה שהמתנדבים פעלו "בשביל כסף" היא לא רק שקר מוחלט, אלא גם פגיעה קשה במוסר הציבורי ובערכי ההתנדבות והחסד שעליהם מושתת החברה הישראלית. "זוהי הסתה מסוכנת שעלולה לפגוע בנכונות של אנשים להתנדב ולעזור לזולת", נכתב בתלונה.