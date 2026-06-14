משטרת ישראל פתחה בבדיקה מקדמית בעקבות אמירות קשות ומסיתות של העורך והעיתונאי חגי הוברמן. הבדיקה החלה לאחר שהוברמן כתב בקבוצת וואטסאפ פנימית של עיתונאים כי הוא מאמין ביישום הביטוי: "דרוס כל דוס, השמד כל חרד". האמירה עוררה סערה ציבורית רחבה ותגובות חריפות מיידיות בקרב חברי הקבוצה, בהם כאלו שתהו בתדהמה: "מה כתבת פה??".

הפרסום המסית התפרסם על רקע ההפגנות שהתקיימו בימים האחרונים בעקבות מעצר בני ישיבות והסגרתם של 19 עצורים מעצורי סולברג לידי המשטרה הצבאית. כידוע, אלפים מ'הפלג הירושלמי' יצאו למחאות נגד המעצרים, תוך חסימת צמתים מרכזיים בשעות השיא.

"עדיף באמצעות אלות" - הבהרה מחרידה

לאחר הפרסום, מסר הוברמן כי כוונתו המקורית הייתה ל"דרוס כל דוס שחוסם כבישים בהפגנה נגד גיוס לצבא". אולם כאשר נשאל אם מדובר באמירה סבירה, סירב לחזור בו והבהיר כי לשיטתו, התגובה הציבורית לחסימות כבישים על רקע ההתנגדות לגיוס צריכה לכלול אלימות פיזית קשה.

הוברמן הוסיף והבהיר כי לדעתו יש להפעיל אלימות הכוללת שבירת עצמות, וכי "עדיף לעשות זאת באמצעות אלות". בעוד שבתחילה היו מי שניסו לטעון ברשת כי מדובר בבדיחה או בהומור פנימי של קבוצה סגורה, הבהרותיו המאוחרות של הוברמן והפצרתו בשימוש באלימות פיזית אקטיבית, העמידו את המקרה באור חמור ומסוכן בהרבה.

גולשים רבים קראו למשטרת ישראל, לשב"כ ולפרקליטות המדינה לפתוח לאלתר בחקירה פלילית נגדו בגין הסתה גזענית לרצח. מגיבים רבים כינו את דבריו "אנטישמיות וקריאה לפוגרומים", והביעו זעזוע עמוק מכך שאדם המחזיק בתפקיד עורך עיתון במגזר הדתי-לאומי מתבטא בצורה שכזו.

התעלמות הנציגים הדתיים לאומים

אין זו הפעם הראשונה שבה הוברמן מעורר סערה. בעבר, כאשר שימש ככתב בעיתונות החרדית, התבטא באופן חמור נגד גדולי ישראל בעקבות החלטות פוליטיות שקיבלו. בעקבות אותה השתלחות הוא הושעה מתפקידו, אך הוחזר לאחר מכן לשגרה. נראה כי התבטאויותיו הנוכחיות מהוות המשך ישיר לקו הבוטה שנקט בו כבר אז.

גם בשנת 2013 הוברמן עורר סערה כשאמר: "אני מודה שדמעה אחת לא תיגר מעיני, אם אראה את ישיבות פוניבז', מיר, סלובודקה וחברון גם יחד, עומדות במצבה של ישיבת חכמי לובלין בפולין" שכידוע נכחדה בשואה.

בסביבה הציבורית מציינים כי הסתה זו של עורך העיתון אינה מגיעה בחלל ריק, אלא מצטרפת לתקופה ארוכה של השתלחויות מצידם של גורמים בציבור הדתי לאומי כלפי הציבור החרדי ונציגיו, ברקע מאבקם להסדרת מעמד לומדי התורה. גם כעת, למרות חומרת האמירות, נציגיו הפוליטיים של המחנה אליו משתייך הוברמן מסרבים לגנות את דבריו החמורים.

במערכת המשפטית צופים כי התלונה נגד הוברמן תיבדק, ויוחלט האם יש בסיס לפתיחה בחקירה פלילית מלאה. גורמים משפטיים מעריכים כי ההתבטאות עשויה להיחשב כהסתה מסוכנת, במיוחד לאור ההבהרות המפורשות של הוברמן בדבר השימוש באלימות פיזית.