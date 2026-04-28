בבלי
הסתה פוליטית

אביגדור ליברמן בהסתה מחרידה: 'הפורעים החרדים הם מחבלים'

יו"ר ישראל ביתנו מאיים על מפגינים נגד מעצר בני ישיבות • 'כשנחזור לשלטון נטפל בהם ביד ברזל' | התבטאות קיצונית על רקע ההפגנות (פוליטי מדיני)

ליברמן (צילום: באדיבות)

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן פרסם היום (שלישי) התבטאות חריפה ביותר נגד מפגינים חרדים, על רקע ההפגנות שהתקיימו בעקבות מעצר בני ישיבות. בפרסום שעורר סערה, כינה ליברמן את המפגינים "מחבלים לכל דבר ועניין" והאיים: "כשנחזור לשלטון נטפל בהם ביד ברזל".

"החוק בישראל קובע שמי שפועל כנגד גיוס לצה"ל בזמן מלחמה צפוי לקבל עונש של 15 שנות מאסר", כתב ליברמן בהודעתו. "הפורעים שחוסמים עורקי תנועה ראשיים בזמן שהצפון תחת אש – הם מחבלים לכל דבר ועניין".

ליברמן הוסיף והבטיח כי במידה ומפלגתו תשוב לשלטון, "נדאג למצות את הדין עם כל המסיתים להשתמטות והמשתמטים". דבריו מצטרפים לשורה של התבטאויות קשות שהשמיע כלפי המגזר החרדי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר