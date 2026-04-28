אביגדור ליברמן בהסתה מחרידה: 'הפורעים החרדים הם מחבלים'

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן פרסם היום (שלישי) התבטאות חריפה ביותר נגד מפגינים חרדים, על רקע ההפגנות שהתקיימו בעקבות מעצר בני ישיבות. בפרסום שעורר סערה, כינה ליברמן את המפגינים "מחבלים לכל דבר ועניין" והאיים: "כשנחזור לשלטון נטפל בהם ביד ברזל".

"החוק בישראל קובע שמי שפועל כנגד גיוס לצה"ל בזמן מלחמה צפוי לקבל עונש של 15 שנות מאסר", כתב ליברמן בהודעתו. "הפורעים שחוסמים עורקי תנועה ראשיים בזמן שהצפון תחת אש – הם מחבלים לכל דבר ועניין".

ליברמן הוסיף והבטיח כי במידה ומפלגתו תשוב לשלטון, "נדאג למצות את הדין עם כל המסיתים להשתמטות והמשתמטים". דבריו מצטרפים לשורה של התבטאויות קשות שהשמיע כלפי המגזר החרדי.