פרסום ראשון | המשטרה הצבאית הגיעה הלילה לביתו של אברך שהתחתן בחודש האחרון, על מנת לעצור אותו בעוון עריקות. מדובר באברך צעיר שלמד בישיבה חשובה, לא הסתובב בשום מקום ולא היה 'בעייתי' | הבוקר יעלו העסקנים לגדולי ישראל על מנת להתייעץ איתם מה לעשות ואיך לפעול הלאה (חדשות)
הבוקר, כאשר מסביב יהום הסער סביב הישארות החרדים בממשלה, אברכי הכוללים היו בדרכם לסדר א' - לשקוד ולעמול על התורה הקדושה, כפי שעשו אבות אבותינו | אברך חשוב, מספר על התחושות שלו מההסעה הבוקר כאשר הגיעה הידיעה על הוראת גדולי ישראל בנוגע לפירוק הממשלה - בעקבות אי-ההסכמות בנוגע לחוק הגיוס (טור דעה)