הנדל חושף: 'איזנקוט ניסה לחסל אותי פוליטית במילואים'

הקלטה מכנס פעילים סגור של מפלגת המילואימניקים חשפה הבוקר (חמישי) את המתיחות העמוקה בין יו"ר המפלגה יועז הנדל לבין יו"ר מפלגת 'ישר' גדי איזנקוט. בהקלטה שפורסמה בכאן חדשות, נשמע הנדל מאשים את הרמטכ"ל לשעבר ואנשיו ב"ניסיון לחסל אותו פוליטית" בזמן ששירת במילואים והיה מנוע מלהגיב.

"קמיקזה לחוק הגיוס" - ללא קומבינות

בחלק המרכזי של ההקלטה, הבהיר הנדל את עמדתו הנחרצת בנושא חוק הגיוס. "יהיה קמיקזה לחוק הגיוס", הכריז בפני הפעילים, תוך שהוא מדגיש כי לא יהיה מוכן לעשות "קומבינה" עם המפלגות החרדיות או הערביות. דבריו אלה משקפים את הקו שהציב לעצמו מאז הקמת המפלגה בספטמבר האחרון.

כידוע, הנדל הקים את מפלגת המילואימניקים במהלך המלחמה, זמן קצר לפני יציאתו למילואים. עמדתו הקיצונית בנושא הגיוס כוללת דרישה לשלול מלומדי תורה את הזכות לבחור ולהיבחר לכנסת.

קמפיין הנדל לצד הקמפיין המקורי

קמפיין השנאה והמתיחות בימין

ההקלטה מגיעה על רקע קמפיין חוצות שנוי במחלוקת שהשיקה מפלגת המילואימניקים לאחרונה, בו מופיעים זה לצד זה תמונות של חברי כנסת מהמפלגות החרדיות והערביות. הקמפיין, שמציג את הטקסט "מי שלא ישרת - לא יבחר וייבחר לכנסת", עורר גל ביקורת על ניסיון להשוות בין הציבור החרדי למגזר הערבי.

בכנס המפלגה בבאר שבע הבהיר הנדל בעבר את גישתו: "בנושא הגיוס אנחנו צריכים להיות כוחניים ואגרסיביים. מי שלא ישרת לא יקבל כלום מהמדינה, כולל הזכות לבחור ולהיבחר". על פי הדיווחים, הנדל מעוניין להקים לאחר הבחירות ממשלה שתכלול רק את המפלגות החילוניות, ללא הציבור החרדי וללא המפלגות הערביות.

יצוין כי בכל הסקרים, מפלגת המילואימניקים אינה עוברת את אחוז החסימה, דבר שמעמיד בסימן שאלה את סיכוייה בבחירות הקרובות. המתיחות בגוש האופוזיציה, כפי שעולה מההקלטה, עשויה להקשות עוד יותר על יכולתו של הגוש להציג חזית מאוחדת מול הקואליציה הנוכחית.