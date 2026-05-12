כמו בקראקא תרצ"ב; כך בחרו תושבי אנטווערפן את הדיין החדש בעיר

הבחירות לחבר בד"ץ באנטוערפן ( צילום: באדיבות המצלם )

יום של בשורה בעיר באנטווערפן: ביום ראשון האחרון נרשם דף חדש ומרגש בתולדות הקהילה היהודית המפוארת בבלגיה, עם מינויו הרשמי של הגאון רבי אליעזר שמעון עקשטיין לחבר בד"ץ 'קהל מחזיקי הדת' בעיר.

הרב עקשטיין, דמות מוכרת ומוערכת בעיר מזה עשרות שנים, נחשב לאחד מגדולי הגאונים והמורי הוראה באנטווערפן. מינויו נועד להוסיף כוח לתורה ולהוראה בקהילה המאגדת תחתיה את כל חצרות הקודש והקהילות בעיר, ולעמוד על המשמר בכל העניינים הרוחניים העומדים על הפרק. חבר הבד"ץ החדש יכהן פאר לצדם של הגאונים חברי הבד"ץ, הגאון רבי יצחק זעקל פולק והגאון רבי עמרם העניג, תחת הנהגתו הרוממה של מרא דאתרא, גאב"ד אנטווערפן הגה"צ רבי אהרן שיף. החלק המרתק ביותר באירוע היה הליך הבחירה הייחודי. בקהילת 'מחזיקי הדת' שמרו בקפידה על מסורת עתיקת יומין, והטיב להגדיר זאת אחד מתושבי העיר: 'הבחירות התנהלו ממש כמו בקראקא של שנת תרצ"ב'. זכות הבחירה ניתנה אך ורק לחברי הקהל המשלמים מס קהל, והליך ההצבעה נעשה ללא שום אמצעי טכנולוגי. המצביעים קיבלו דף נייר עליו הופיע שמו של הדיין המועמד, וסימנו בכתב יד את בחירתם. לאחר מכן, ספרו הממונים את הקולות באופן ידני, עד להכרזה הרשמית על המינוי המיוחל.

ספירת הקולות בבד"ץ אנטווערפן ( צילום: באדיבות המצלם )

מיד לאחר היוודע תוצאות הבחירות והכרזת המינוי, עלו חברי הנהלת קהל מחזיקי הדת למעונו של חבר הבד"ץ החדש. שם, במעמד מרגש ערכו מסיבת לחיים, ובירכו את הרב עקשטיין בברכת מזל טוב ושיזכה להרים את קרן התורה בעיר מתוך בריאות ונחת.

מסיבת הלחיים אצל הדיין הגאון רבי אליעזר שמעון עקשטיין ( צילום: באדיבות המצלם )

בני העיר קיבלו את הבשורה בשמחה גלויה, כשהם מציינים כי ידיעותיו הרחבות של הרב עקשטיין והיכרותו המעמיקה עם בני הקהילה במשך עשרות שנים, יתרמו רבות להנהגת העיר.