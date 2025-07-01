לאחר הליך בחירות היסטורי שהתנהל בשיטה עתיקה, מונה הגאון רבי אליעזר שמעון עקשטיין לחבר הבד"ץ באנטווערפן • הדיין החדש יכהן לצד חברי הבד"ץ ותחת הנהגת הגאב"ד הגה"צ רבי אהרן שיף • הבחירה נעשתה בשיטה של פעם: דף, עט ומעטפה, ללא טכנולוגיה • צפו בתיעוד ממערכת הבחירות, ספירת הקולות וממסיבת ה'לחיים' במעונו של הדיין החדש (חרדים)
חברי הבד"ץ דחסידי בעלזא, ששבו זה עתה ממסע בארה"ב, עשו פעמיהם תיכף אל שדות החיטים, שם קצרו ברינה את החיטים תחת השגחתם הקפדנית, ועקבו מקרוב אחר עבודת אנשי השדה שעמלו על מלאכתם שעות ארוכות | לצד חברי הבד"ץ נצפו גם האדמו"ר רבי משה אבוחצירא, והגאון רבי סיני הלברשטאם שהגיע לבוש במלבוש עליון - מעיל חורפי רבני, על אף החום המעיק וקצר את חיטיו למצותיו לקראת פסח תשפ"ו (חרדים)
אבל כבד בחצה"ק ביאלה, ובחצה"ק בעלזא, עם היוודע הבשורה הקשה על הסתלקותו של האי וותיק וחסיד, הגאון החסיד הרב מאיר צבי ברנד זצ"ל, חבר בד"ץ קהל 'מחזיקי הדת בעלזא', ומזקני חשובי חסידי ביאלה, והוא בן פ"א שנים בפטירתו (דיין האמת)