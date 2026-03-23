התרגשות בעיר אנטווערפן שבבלגיה, דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי אליקים געציל בערקוביץ, בעל ה'אגלי דבש', הגיע לביקור נדיר ומרומם באנטוורפן • למרות גילו המופלג, הטריח עצמו הדיין הבכיר למצוות ביקור חולים אצל אחיו הנגיד • מסע הקודש שכלל שבת בצל האדמו"ר מפשעווארסק, סיור במקוואות המפוארים וביקורים בהיכלי הישיבות • ביקור שייזכר לדורות (חסידים)
לקראת חג הפסח הבעל"ט, הגיע הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטוורפן, לעקוב מקרוב אחר שחיטת הבשר עבור תושבי עירו |בשל החוק הבלגי האוסר על שחיטה כשרה בתחומי המדינה, נאלצו בקהילה להעתיק את מערך השחיטה המהודר לבית השחיטה במנצ'סטר שבאנגליה | הגאב"ד עמד מקרוב על כל פרט ופרט בתהליך, כדי להבטיח רמת כשרות ללא פשרות עבור הקהילה (חרדים)
בעיצומו של ביקור רב רושם בעיר אנטווערפן, הגיע האדמו"ר מסאדיגורה לביקור מרומם אצל גאב"ד אנטוורפן, הגה"צ רבי אהרן שיף | הגאב"ד קידם את פני הקודש ברוב כבוד וידידות איתנה, תוך כשהוא מציין את הערצתו הגדולה לאדמו"ר עוד משנות מגוריו בעיר, טרם עלותו על כס הנהגת אבותיו הקדושים (חסידים)
ברוב פאר והדר נחגגה שמחת בר המצווה לנכד הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב''ד אנטווערפן, בן לחתנו הרה''ג ר' שלמה יוסף דייטש מראשי הישיבה החסידית בציריך שבווייץ, בן הגאון ר' שמעון דייטש ראש ישיבה לצעירים דחסידי בעלזא במונסי (חרדים)
האדמו"ר מטשערנוביל אשר פתח היום (חמישי), את מסע הקודש בפולין יחד עם גדולי התורמים של החסידות, עצר אתמול לביקור בזק באנטווערפן, שם ביקר אצל הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטווערפן, אשר ליווה אותו בסיום הביקור עד לרחובה של עיר, כשהתושבים עוצרים מלכת בראותם מחזה מרהיב זה. בהמשך ביקר האדמו"ר אצל האדמו"ר מפשעווארסק | צפו בתיעוד (חסידים)
אבלים וכואבים ליוו המונים למנוחת עולמים את הילד יהודה אלטר ווייס ז"ל, בן התשע, שנהרג בתאונת דרכים טרגית בדרכו לבית התלמוד באנטוורפן | הטרגדיה זעזעה את תושבי העיר והקהילה היהודית בעולם | גאב"ד העיר הספידו תמרורים וביכה על לכתו בטרם עת - תיעוד דומע (חרדים)
מאות בחורי כלל הישיבות בעיר אנטווערפען מכל העדות והחוגים, התכנסו יחדיו בערב שבת האחרונה, לתפילת מנחה וקבלת שבת, בצוותא חדא בבית הכנסת הגדול אסטען, בראשות הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטווערפן, נוכח המזימות נגד קיום מצוות מילה כמסורת אבותינו | צפו בתיעוד ענק (חרדים)
לקראת סוף שבוע העבר סיים האדמו"ר מסאדיגורה ביקור הוד בקרב קהילות החרדים באנטווערפן, שם שהה בימי חג הפסח בקרב בני משפחת המלוכה כמידי שנה בשנה | במהלך ימי הביקור עלו ובאו רבני העיר לחלות את פני הקודש בבית האכסניה, וכן האדמו"ר ערך ביקורי הוד בבתיהם | צפו בתיעוד מסכמת ממסע המלכות (חסידים)
האדמו"ר מבאבוב המבקר בימים אלו באנטווערפן, ערך ביקור רב רושם אצל הגה"צ רבי אהרן שיף גאב"ד בעיר | במהלך הביקור הרחיבו בנועם שיח על גדרי הכשרות והקדושה בעיר, בהמשך שיבח האדמו"ר את מעמדו של הגאב"ד כבעל הבית על העיר | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות תלמידי וחסידי בית קאשוי התאספו השבוע, למעמד אדיר 'כינוס התלמידים', להודות על העבר, ולבקש על העתיד | במעמד ציינו מורשת המוסדות משנות דור ע"י הגה"צ גאב"ד קאשוי זצ"ל | בסיום המעמד נערך טקס התחלת 'כתיבת ספר תורה' לע"נ אדמו"רי החסידות | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
מעמד ייחודי וראשוני בעולם היהודי התקיים שבוע שעבר באנטווערפן, כשגאב"ד העיר הגה"צ רבי אהרן שיף קבע 'טאבלט' שירות לתושבי העיר החרדים | מה מטרת הטאבלט, והיכן וכמה הותקנו בעיר? כל הפרטים כאן ב'כיכר' (חרדים)