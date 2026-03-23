אנטוורפן החסידית קידמה שבוע שעבר בהתרגשות את אחד מזקני וגדולי פוסקי ההלכה בדורנו, הגה"צ רבי אליקים געציל בערקוביץ, דומ"ץ סאטמאר בקרית יואל, בעל ה'אגלי דבש', שהגיע לביקור מרומם בעיר.

הדיין הבכיר, המוכר כאחד מעמודי ההוראה ביהדות ארצות הברית, הטריח את עצמו ממרומי גילו למסע מעבר לים, במטרה לקיים מצוות ביקור חולים אצל אחיו, הנגיד הנודע רבי ליפא בערקוביץ, מחשובי חסידי סאטמאר באנטוורפן ומבוני מוסדות התורה בעיר.

שיאו של הביקור נרשם בשבת קודש, אותה עשה הדיין הגדול בצל ידידו משכבר הימים, האדמו"ר מפשעווארסק, אשר קידמו בהערצה הדדית.

הדיין הבכיר הקדיש מזמנו היקר לחיזוק מוסדות התורה בעיר. פקד את היכלי הישיבות ווילרייק וסאטמאר, שם נשא דברי חיזוק ופלפול בפני הבחורים שצבאו לשמוע מחידושיו של בעל ה'אגלי דבש'. כמו כן, ביקר בכולל סאטמאר המקומי, שם עמד מקרוב על ידיעת האברכים ודן עמם בסוגיות סבוכות בהלכה.

במהלך הביקור הגיע הדיין לבתי הרבנים וגדולי התורה בעיר, שהתקבלו אצלם בחביבות יוצאת דופן ובהערכה רבה לפסקי הלכותיו. בין היתר, פיאר הדיין בשמחתם של מקורביו שערכו שמחות נישואין באותם ימים, והרעיף עליהם מברכותיו.

אחד הרגעים המעניינים בביקור היה הסיור ההלכתי שערך הדיין יחד עם מרא דאתרא, הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטוורפן. השניים סיירו במבנה המקווה המפואר ההולך ונשלם בעיר, אשר נבנה בטכנולוגיות חדישות תחת הידור הלכתי קפדני. הדיין, המוכר כמומחה עולמי לענייני מקוואות, הביע את התפעלותו הרבה מההשקעה האדירה ומההקפדה על כל פרט ופרט לטובת הציבור.