בין פשעווארסק למקוואות המפוארים | דומ"ץ סאטמר בביקור הוד באנטווערפן

התרגשות בעיר אנטווערפן שבבלגיה, דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי אליקים געציל בערקוביץ, בעל ה'אגלי דבש', הגיע לביקור נדיר ומרומם באנטוורפן • למרות גילו המופלג, הטריח עצמו הדיין הבכיר למצוות ביקור חולים אצל אחיו הנגיד • מסע הקודש שכלל שבת בצל האדמו"ר מפשעווארסק, סיור במקוואות המפוארים וביקורים בהיכלי הישיבות • ביקור שייזכר לדורות (חסידים)

דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)

אנטוורפן החסידית קידמה שבוע שעבר בהתרגשות את אחד מזקני וגדולי פוסקי ההלכה בדורנו, הגה"צ רבי אליקים געציל בערקוביץ, דומ"ץ סאטמאר בקרית יואל, בעל ה'אגלי דבש', שהגיע לביקור מרומם בעיר.

הדיין הבכיר, המוכר כאחד מעמודי ההוראה ביהדות ארצות הברית, הטריח את עצמו ממרומי גילו למסע מעבר לים, במטרה לקיים מצוות ביקור חולים אצל אחיו, הנגיד הנודע רבי ליפא בערקוביץ, מחשובי חסידי סאטמאר באנטוורפן ומבוני מוסדות התורה בעיר.

שיאו של הביקור נרשם בשבת קודש, אותה עשה הדיין הגדול בצל ידידו משכבר הימים, האדמו"ר מפשעווארסק, אשר קידמו בהערצה הדדית.

הדיין הבכיר הקדיש מזמנו היקר לחיזוק מוסדות התורה בעיר. פקד את היכלי הישיבות ווילרייק וסאטמאר, שם נשא דברי חיזוק ופלפול בפני הבחורים שצבאו לשמוע מחידושיו של בעל ה'אגלי דבש'. כמו כן, ביקר בכולל סאטמאר המקומי, שם עמד מקרוב על ידיעת האברכים ודן עמם בסוגיות סבוכות בהלכה.

במהלך הביקור הגיע הדיין לבתי הרבנים וגדולי התורה בעיר, שהתקבלו אצלם בחביבות יוצאת דופן ובהערכה רבה לפסקי הלכותיו. בין היתר, פיאר הדיין בשמחתם של מקורביו שערכו שמחות נישואין באותם ימים, והרעיף עליהם מברכותיו.

אחד הרגעים המעניינים בביקור היה הסיור ההלכתי שערך הדיין יחד עם מרא דאתרא, הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטוורפן. השניים סיירו במבנה המקווה המפואר ההולך ונשלם בעיר, אשר נבנה בטכנולוגיות חדישות תחת הידור הלכתי קפדני. הדיין, המוכר כמומחה עולמי לענייני מקוואות, הביע את התפעלותו הרבה מההשקעה האדירה ומההקפדה על כל פרט ופרט לטובת הציבור.

דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור אצל האדמו"ר מפשעווארסק (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור אצל האדמו"ר מפשעווארסק (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור אצל האדמו"ר מפשעווארסק (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור אצל האדמו"ר מפשעווארסק (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור אצל האדמו"ר מפשעווארסק (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור אצל האדמו"ר מפשעווארסק (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור אצל האדמו"ר מפשעווארסק (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור אצל האדמו"ר משאץ אנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור אצל האדמו"ר משאץ אנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור אצל הגה"צ רבי אהרן שיף (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור אצל הגה"צ רבי אהרן שיף (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור אצל הגה"צ רבי אהרן שיף (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור אצל הגה"צ רבי אהרן שיף (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור אצל הגה"צ רבי אהרן שיף (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור אצל הגה"צ רבי אהרן שיף (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור אצל הגה"צ רבי אהרן שיף (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור אצל הגה"צ רבי אהרן שיף (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ עם חברי הבד"ץ באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ עם חברי הבד"ץ באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ עם חברי הבד"ץ באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ עם חברי הבד"ץ באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ עם חברי הבד"ץ באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ עם חברי הבד"ץ באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ עם חברי הבד"ץ באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ עם דייני סאטמר באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ עם דייני סאטמר באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ עם דייני סאטמר באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור בישיבת ווילרייק (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור בישיבת ווילרייק (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור בישיבת ווילרייק (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור בישיבת ווילרייק (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור בישיבת סאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור בישיבת סאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור בישיבת סאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור בישיבת סאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור בישיבת סאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור בישיבת סאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור בישיבת סאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בביקור בישיבת סאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בשמחה באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בשמחה באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בשמחה באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בשמחה באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בשיעור בכולל (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בשיעור בכולל (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בשיעור בכולל (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בשיעור בכולל (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בשיעור בכולל (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בשיעור בכולל (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בסיור במקווה באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בסיור במקווה באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בסיור במקווה באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בסיור במקווה באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בסיור במקווה באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בהיכל התורה באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בהיכל התורה באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בהיכל התורה באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי געציל בערקוביץ בהיכל התורה באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
הגה"צ דומ"ץ סאטמר בביקור אצל הגאון רבי אברהם ערנטרוי (צילום: בחצרות סאטמאר)
הגה"צ דומ"ץ סאטמר בביקור אצל הגאון רבי אברהם ערנטרוי (צילום: בחצרות סאטמאר)
הגה"צ דומ"ץ סאטמר בביקור אצל הגאון רבי אברהם ערנטרוי (צילום: בחצרות סאטמאר)
הגה"צ דומ"ץ סאטמר בביקור אצל הגאון רבי אברהם ערנטרוי (צילום: בחצרות סאטמאר)
הגה"צ דומ"ץ סאטמר במלווה מלכה בפשעווארסק (צילום: בחצרות סאטמאר)
הגה"צ דומ"ץ סאטמר במלווה מלכה בפשעווארסק (צילום: בחצרות סאטמאר)
הגה"צ דומ"ץ סאטמר במלווה מלכה בפשעווארסק (צילום: בחצרות סאטמאר)
הגה"צ דומ"ץ סאטמר במלווה מלכה בפשעווארסק (צילום: בחצרות סאטמאר)
הגה"צ דומ"ץ סאטמר במלווה מלכה בפשעווארסק (צילום: בחצרות סאטמאר)
הגה"צ דומ"ץ סאטמר במלווה מלכה בפשעווארסק (צילום: בחצרות סאטמאר)
הגה"צ דומ"ץ סאטמר במלווה מלכה בפשעווארסק (צילום: בחצרות סאטמאר)
הגה"צרבי געציל ברקוביץ בשיחה בביהמ"ד סאטמר באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
הגה"צרבי געציל ברקוביץ בשיחה בביהמ"ד סאטמר באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
הגה"צרבי געציל ברקוביץ בשיחה בביהמ"ד סאטמר באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)
הגה"צרבי געציל ברקוביץ בשיחה בביהמ"ד סאטמר באנטווערפן (צילום: בחצרות סאטמאר)

