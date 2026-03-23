התרגשות בעיר אנטווערפן שבבלגיה, דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי אליקים געציל בערקוביץ, בעל ה'אגלי דבש', הגיע לביקור נדיר ומרומם באנטוורפן • למרות גילו המופלג, הטריח עצמו הדיין הבכיר למצוות ביקור חולים אצל אחיו הנגיד • מסע הקודש שכלל שבת בצל האדמו"ר מפשעווארסק, סיור במקוואות המפוארים וביקורים בהיכלי הישיבות • ביקור שייזכר לדורות (חסידים)
סערה וזעזוע בעיר התורה והחסידות בני ברק, הגאון המפורסם רבי חיים יוסף דוד וייס המכונה 'החיד"א', רבם של חסידי סאטמר באנטווערפן ואחיו היחיד של האדמו"ר הנגיד מהורדנקא, הותקף בשבת בבוקר בביהמ"ד באבוב 45 בבני ברק • במשך דקות ארוכות הטיח המחוצף דברים קשים בפני הדיין • התגובה המדהימה של הדיין (חרדים)
בעוד העולם כולו נושא עיניים בדריכות אל עבר המתרחש בשמי איראן, ובצל הדיווחים הבלתי פוסקים על אפשרות של תקיפה צבאית, התקיים אמש מעמד מרגש של חיזוק רוחני באנטוורפן שבבלגיה, קבוצת נערים וילדים, יוצאי איראן המתגוררים בצרפת, הגיעו לעיר וזכו לשמוע דברי התעוררות מפי דומ"ץ בעלזא הגה"צ רבי שלמה זלמן וועבער (חרדים)
כלל היהדות החרדית באנטוורפן מאוחדות בתפילה לרפואת הרבנית הצדקנית אשת גאב"ד קהילת 'שומרי הדת', הגאון רבי פנחס לייבוש פדווא, שנפגעה אנושות מרכב דוהרת • המצב מוגדר קשה מאוד, הרבנית מורדמת ומונשמת בבית החולים המקומי • הציבור נקרא לקרוע שערי שמיים לרפואת הרבנית מרת רחל שרה בת רויזא לרפו"ש (חרדים)
האדמו"ר מסאדיגורה השוהה בימים אלו באנטווערפן לקראת שמחת נישואי גיסו, בן לחתנו הגאון רבי אשר חיים שטרנבוך, מגדולי דייני העיר, ערך אמש (ראשון) את שולחנו הטהור לרגל חמשה עשר בשבט ביהמ"ד טשארקוב, בהשתתפות כל רבני העיר ובראשם הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטווערפן • צפו בתיעוד (חסידים)
שר הביטחון והפנים של בלגיה נענה להזמנת ראשי הקהילות באנטווערפן והגיע לביקור בקרב בני הקהילה, במטרה לעמוד מקרוב על צרכי הביטחון • הוא התקבל בקבלת פנים חגיגית בבית הכנסת "אוסטן" בראשות חבר הבד"ץ הגרי"ז פולק וראשי 'מחזיקי הדת' • השר הבטיח: "מחויב לשלומם וביטחונם של יהודי העיר" • סיקור ותיעוד (חרדים)
האדמו"ר מאלכסנדר השוהה בימים אלו באירופה לצורך גיוס כספים עבור בניית בית מדרשו הגדול בבני ברק, הגיע לביקור בזק בקרב קהילתו המעטירה באנטווערפן שבבלגיה, שם קיבל קהל חסידיו לעצה ולברכה, והתפלל את התפילות במרכז החסידות המתנוסס לתפארה בעיר (חסידים)
ביקור חיזוק ערך במהלך השבוע האחרון, הגה"צ המשפיע החסידי מעיה"ק ירושלים, רבי יצחק משה ארלנגר בקרב הקהילה החרדית באנטווערפן | במהלך הביקור נשא הגה"צ שחיות חיזוק בהיכלי התורה והישיבות, וכן שהה לשב"ק בצילו של זקן אדמו"רי אירופה, האדמו"ר מפשעווארסק | צפו בתיעוד מצאת השבת, וכן ממסע החיזוק בעיר (חסידים)
גדולה ורבה הייתה התרגשותם של כלל חסידי פשעווארסק, עם חנוכת בית המדרש ההיסטורי של החסידות באנטוורפן שנחנך מחדש לאחר שיפוץ מקיף במיוחד | המבנה המורחב יכיל עוד 600 מקומות ישיבה | אמש, חנך האדמו"ר לראשונה את בית אבותיו | צפו בתיעוד (חסידים)
ביקור מפתיע ומעורר רגש: הרה"צ רבי ישראל מנחם אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, הגיע לביקור בזק באנטווערפן, במהלכו ביקר ביקור מיוחד בכלא המקומי לחיזוק חסיד גור | הביקור נערך בליווי רב בתי הכלא המקומיים הגה"צ רבי אשר חיים שטרנבוך, חותנו של הרבי מסאדיגורה (חסידים)
באנטווערפן התכנסו ילדי בעלזא לעצרת מספד והתעוררות לזכרו של הילד היקר יהודה אלטר וייס ז"ל, שנהרג בתאונת דרכים מחרידה בדרכו לבית התלמוד | הרבנים נשאו דברים והעניקו חיזוק לתלמידים | הרה"ג שלום רוקח, נכדו הגדול של האדמו"ר חיזק את הלבבות בשידור חי ממרחקים (חרדים)
אבלים וכואבים ליוו המונים למנוחת עולמים את הילד יהודה אלטר ווייס ז"ל, בן התשע, שנהרג בתאונת דרכים טרגית בדרכו לבית התלמוד באנטוורפן | הטרגדיה זעזעה את תושבי העיר והקהילה היהודית בעולם | גאב"ד העיר הספידו תמרורים וביכה על לכתו בטרם עת - תיעוד דומע (חרדים)
מאנטווערפן מגיע הבשורה הקשה על פטירתו של איש החסד והמעש, הרה"ח ר' משה מושקוביץ ז"ל, אשר השיב נשמתו הזכה והטהורה לבוראו, מזוכך ביסורים קשים, והוא בן 77 בפטירתו לאחר מחלה קשה | המנוח היה דמות מוכרת בעיר שסייעה לכל נזקק ועסקה בתורה ועבודה | מסע ההלוויה היום באנטווערפן ובהולנד (דיין האמת)
מאות בחורי כלל הישיבות בעיר אנטווערפען מכל העדות והחוגים, התכנסו יחדיו בערב שבת האחרונה, לתפילת מנחה וקבלת שבת, בצוותא חדא בבית הכנסת הגדול אסטען, בראשות הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטווערפן, נוכח המזימות נגד קיום מצוות מילה כמסורת אבותינו | צפו בתיעוד ענק (חרדים)
סגן יו"ר הכנסת משה רוט, פנה בדחיפות לשגריר בלגיה בישראל ולשר החוץ סער בעקבות החרמת כלי מילה באנטוורפן | "מדובר באירוע חמור מאין כמותו, הפוגע פגיעה אנושה בחופש הדת ובזכויות הפרט. טקס ברית המילה הוא מהמצוות היסודיות והמקודשות ביותר במסורת היהודית מזה אלפי שנים, כל ניסיון לפגוע בו נחווה כתקיפה ישירה בלב הזהות היהודית" | המכתב המלא (חרדים)
לקראת סוף שבוע העבר סיים האדמו"ר מסאדיגורה ביקור הוד בקרב קהילות החרדים באנטווערפן, שם שהה בימי חג הפסח בקרב בני משפחת המלוכה כמידי שנה בשנה | במהלך ימי הביקור עלו ובאו רבני העיר לחלות את פני הקודש בבית האכסניה, וכן האדמו"ר ערך ביקורי הוד בבתיהם | צפו בתיעוד מסכמת ממסע המלכות (חסידים)
ביקור רב רושם ערך היום (שלישי) האדמו"ר מפשעווארסק זקן אדמו"רי אירופה, בבית האכסניה של האדמו"ר מבאבוב השוהה בימים אלו לביקור בקרב חסידיו באנטווערפן | האדמו"רים נועדו לשיח צדיקים שעה ארוכה, ובסיום הביקור ליווה האדמו"ר מבאבוב את האדמו"ר מפשעווארסק עד לרחובה של עיר, ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
עבור אלפי חסידי באבוב, ובפרט מאות החסידים המתגוררים בארצות אירופה, ימים אלו הם ימי חג עבורם, בביקורו הרם והנעלה של האדמו"ר מבאבוב בקרב קהילתו המעטירה באנטווערפן שבבלגיה | האדמו"ר צפוי לשהות יומיים בעיר ולשוב לקראת שבת לארה"ב | צלם המסע אברומי ברגר מגיש תיעוד ראשוני ממסע המלכות (חסידים)