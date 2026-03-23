התרגשות בעיר אנטווערפן שבבלגיה, דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי אליקים געציל בערקוביץ, בעל ה'אגלי דבש', הגיע לביקור נדיר ומרומם באנטוורפן • למרות גילו המופלג, הטריח עצמו הדיין הבכיר למצוות ביקור חולים אצל אחיו הנגיד • מסע הקודש שכלל שבת בצל האדמו"ר מפשעווארסק, סיור במקוואות המפוארים וביקורים בהיכלי הישיבות • ביקור שייזכר לדורות (חסידים)
חדרו של זקן צדיקי אירופה, האדמו"ר מפשעווארסק, הומה אדם בימי החנוכה מהמוני הנוהרים לקבלת 'מעות חנוכה' כסגולה לשמירה, ברכה והצלחה. באחת התמונות נצפה האדמו"ר כשהוא קם ברוב כבוד מכסאו עם כניסתו של הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטווערפן, שהגיע לקבל 'ברכת שלום' עם חזרתו לעירו לאחר ביקור קצר בארה"ק | צפו (חסידים)
ביקור חיזוק ערך במהלך השבוע האחרון, הגה"צ המשפיע החסידי מעיה"ק ירושלים, רבי יצחק משה ארלנגר בקרב הקהילה החרדית באנטווערפן | במהלך הביקור נשא הגה"צ שחיות חיזוק בהיכלי התורה והישיבות, וכן שהה לשב"ק בצילו של זקן אדמו"רי אירופה, האדמו"ר מפשעווארסק | צפו בתיעוד מצאת השבת, וכן ממסע החיזוק בעיר (חסידים)
השנה החולפת הייתה מלאה באירועים מיוחדים, מרגשים ומרוממים | אנו ב'בבלי' סיקרנו אלפי אירועים בחצרות הקודש, היכלי הישיבות ומסעות גדולי התורה | מכל אלה, בחרנו להביא בפניכם את חמשת הרגעים מהעולם החסידי שנגעו בלבבות רבים וזכו למספר הכניסות הגבוה ביותר | הצטרפו אלינו למסע בזמן אל רגעי שיא של אמונה, שמחה ותקווה (חסידים)
גדולה ורבה הייתה התרגשותם של כלל חסידי פשעווארסק, עם חנוכת בית המדרש ההיסטורי של החסידות באנטוורפן שנחנך מחדש לאחר שיפוץ מקיף במיוחד | המבנה המורחב יכיל עוד 600 מקומות ישיבה | אמש, חנך האדמו"ר לראשונה את בית אבותיו | צפו בתיעוד (חסידים)
לקראת סוף שבוע העבר סיים האדמו"ר מסאדיגורה ביקור הוד בקרב קהילות החרדים באנטווערפן, שם שהה בימי חג הפסח בקרב בני משפחת המלוכה כמידי שנה בשנה | במהלך ימי הביקור עלו ובאו רבני העיר לחלות את פני הקודש בבית האכסניה, וכן האדמו"ר ערך ביקורי הוד בבתיהם | צפו בתיעוד מסכמת ממסע המלכות (חסידים)
עבור אלפי חסידי באבוב, ובפרט מאות החסידים המתגוררים בארצות אירופה, ימים אלו הם ימי חג עבורם, בביקורו הרם והנעלה של האדמו"ר מבאבוב בקרב קהילתו המעטירה באנטווערפן שבבלגיה | האדמו"ר צפוי לשהות יומיים בעיר ולשוב לקראת שבת לארה"ב | צלם המסע אברומי ברגר מגיש תיעוד ראשוני ממסע המלכות (חסידים)
אלפי תושבי אירופה נטלו חלק בשמחת נישואי נכדתו כבתו של האדמו"ר מפשעווארסק | השמחה הייתה מיוחדת היות והאדמו"ר גידל את נכדתו הכלה תחי' כבתו ממש, וזאת לאחר שהתייתמה בילדותה מאמה ע"ה | צפו בתיעוד ענק מהשמחה שאיחדה את אלפי החסידים