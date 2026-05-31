בית ספר לפוליטיקה: "נתניהו ראוי להיכנס לספר השיאים של גינס"

ד"ר ברוך לשם, מחבר הספר 'נתניהו, בית ספר לשיווק פוליטי', הציע הבוקר (ראשון) המלצה יוצאת דופן: להכניס את ראש הממשלה בנימין נתניהו לספר השיאים של גינס, בעקבות 30 שנות פעילות פוליטית רצופות. "זו תופעת טבע", מסר לשם בריאיון לתקשורת הכללית, "30 שנה בפוליטיקה זה אירוע יוצא דופן - מדינת ישראל היא מדינה שאוכלת את ראשי הממשלה שלה".

לדברי החוקר, העובדה שנתניהו מחזיק מעמד שלושה עשורים בזירה הפוליטית הישראלית מהווה הישג חסר תקדים. "כל ראש ממשלה הותקף בשלב כזה או אחר, והנה מגיע אדם שמחזיק מעמד 30 שנה. זה סיפור מדהים, כזה שראוי להיכנס לספר השיאים של גינס", הבהיר.

"כישרון אדיר בשיווק פוליטי"

ד"ר לשם ייחס את הישרדותו הפוליטית של נתניהו לכישרונות יוצאי דופן. "הוא מתמודד עם חזיתות פתוחות, אתגרים כלכליים ויריבים פוליטיים, והוא כבר לא אדם צעיר. יש בו כישרונות יוצאי דופן בתחום השיווק הפוליטי ובתחום המנהיגות. עובדתית - יש לו את זה", ציין.

החוקר הדגיש את אופיו המאורגן של ראש הממשלה: "באופיו הוא שקול ומדוד, ומאוד מאורגן. גם כשהפסיד בבחירות, ב-1999 וב-2006, הוא הפיק לקחים". לדבריו, גם לקראת מערכת הבחירות הקרובה, "עדיין יריביו הפוליטיים חוששים ממנו".

ההבדל מהנציגים החרדיים

יצויין כי לצד ראש הממשלה, גם נציגים חרדים מכהנים בכנסת עשרות שנים. אולם בניגוד לנתניהו הנאלץ להתחרות על קולם של מיליוני אזרחים במערכות בחירות חוזרות, הרי שהנציגים החרדיים מתמנים ישירות על ידי גדולי ישראל.

ההבדל המהותי בין שתי הדרכים - התמודדות דמוקרטית מול מינוי על ידי גדולי ישראל - מעיד על אופי השונה של המערכות הפוליטיות בהן פועלים נתניהו והנציגים החרדיים, כאשר לכל אחת יתרונותיה ואתגריה הייחודיים.