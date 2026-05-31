היועצת המשפטית מגבירה את הלחץ: מעצרים יזומים וצעדים נוספים

בהודעה דרמטית שהוגשה לבית המשפט העליון, מסרה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה כי הושגה הסכמה בין משטרת ישראל לצה"ל על ביצוע מעצרים יזומים ומשמעותיים של תלמידי ישיבות ואברכים. ההודעה, שפורסמה היום (ראשון), מגלה תוכנית רחבת היקף להגברת האכיפה נגד לומדי התורה, תוך שימוש בכלים דיגיטליים מתקדמים ושיתוף פעולה בין גופי אכיפה.

על פי הנתונים שהציגו גורמי הצבא, בכוונתם להוריד באופן משמעותי את רף העמדה לדין הפלילי בגין עבירת השתמטות - מ-540 ימי השתמטות כיום, למשך שנה בלבד. צעד זה צפוי להביא לעלייה דרמטית במספר חייבי הגיוס שיוכרזו כבני מעצר.

90,000 עריקים תוך חצי שנה

גורמי הצבא הבהירו בהודעה כי להערכתם, בשל קיצור התקופה עד להוצאת צו לפי סעיף 12 וכן עד להכרזה על השתמטות, בתוך כחצי שנה יהיו כ-90,000 חייבי גיוס בני מעצר. מדובר במספר חסר תקדים שמעיד על היקף הרדיפה המתוכננת כלפי עולם התורה.

היועצת המשפטית לממשלה ציינה בהודעתה כי "בהתאם למצב החוקי הקיים ולפסיקת בג"ץ, חובה על כלל גופי המדינה להגביר את מאמצי האכיפה הפלילית והאזרחית לטובת עמידה בחובת השוויון בנטל וקידום הגיוס לצה"ל". לדבריה, חובה זו מתעצמת על רקע צרכי הצבא, כאשר לפי עמדת הצבא, הגברת הגיוס של משתמטים לשירות סדיר היא תנאי יסודי להקלה בעומס הכבד המוטל על משרתי המילואים.

ממשק דיגיטלי למעקב והחלת סנקציות

בנוסף למעצרים היזומים, מתגלה כי בעוד שבועיים יושלם ממשק דיגיטלי שיאפשר מעקב בין משרדי ממשלה אחר לומדי התורה והחלת עיצומים כלכליים באופן מיידי. היועמ"שית 'בירכה על שיתוף הפעולה החשוב עם מערך הדיגיטל' לטובת הקמת מאגר מידע, שיהווה בסיס חיוני לאכיפה משמעותית במישור האזרחי.

"התגייסות מערך הדיגיטל לנושא זה חיונית", נכתב בהודעה, "ומערך הדיגיטל מתבקש לעשות כל מאמץ לסיים את הכנת המאגר בלוח הזמנים שדובר בו". עד להסדרת מאגר הנתונים הדיגיטלי, הצבא מתבקש להעביר למשרדי הממשלה את הנתונים בקבצי אקסל, ולטפל בבקשות של המשרדים לקבלת מידע בדחיפות.

שלילת הטבות משלוש קבוצות

בהמשך לשאלות שהתעוררו, עמדת היועצת המשפטית לממשלה היא כי הדרישה לשלילת הטבות מתייחסת לשלוש קבוצות: "עריקי בקו"ם", משתמטים, ומי שהוצא בעניינו צו 12, בין אם מועד ההתייצבות שלו שנקבע בצו חלף ובין אם לאו. בהתאם לכך, הנתונים שאותם מעביר הצבא למשרדי הממשלה צריכים לכלול את שלוש הקבוצות האמורות.

היועמ"שית בירכה על פעולות המשטרה הצבאית באכיפה, וכן על החלטת מפכ"ל המשטרה בדבר שינוי מדיניות המשטרה ביחס לפעילות מול משתמטים. "משטרת ישראל ניצבת בפני אתגרים רבים", נכתב בהודעה, "ועמידתה באתגר חיוני זה ומילוי חובתה בהקשר זה דורשים השקעת משאבים ומאמץ".

גורמים רבים בעולם התורה רואים בהודעת היועצת המשפטית נסיון נוסף להצר את צעדיהם של בני הציבור החרדי שממשיך לשקוד על תלמודו חרף כל הצעדים והסנקציות שמטילה המערכת המשפטית ומדינת ישראל על 'העבריינים הכבדים' שישבו והגו בתורה.