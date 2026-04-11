לפיד בסרטון: 'דמוקרטית וליברלית' - המילה 'יהודית' נעלמה

נתניהו, בנט ולפיד

יו"ר מפלגת יש עתיד יאיר לפיד הפיץ בשבת סרטון בחירות שמסמן ככל הנראה את רשימת המועמדים המובילים של המפלגה לקראת הבחירות הקרובות. בסרטון מופיעים לצידו של לפיד חברי הכנסת מירב בן ארי, מירב כהן ונאור שירי, כאשר שאר הרשימה הנוכחית הופיעה רק בקולאז' שהוצג בסוף הסרטון ובו שורת פעילים המזוהים עם המפלגה.

הסרטון, שמגיע על רקע סקרים המצביעים על כך שמפלגתו של לפיד מתנדנדת על גבול אחוז החסימה בחודשים האחרונים, מנסה להחזיר את הציבור לימי ממשלת השינוי. לאורך הסרטון "נזכרים" חברי הכנסת ברגעים המרגשים מבחינתם של הקמת אותה ממשלה, ושבים וטוענים שזה אפשרי שוב - לו רק הציבור יצטרף אליהם. השמטה בולטת: 'יהודית' נעלמה מהחזון אולם חדי עין שמו לב לפרט משמעותי בסרטון: בעוד חברי הכנסת מדברים על כך שישמרו על מדינת ישראל "גם דמוקרטית וגם ליברלית", המילה "יהודית" נשמטה לחלוטין מהסרטון. השמטה זו מעוררת תהיות בקרב הציבור החרדי והדתי, במיוחד לאור העובדה שמדובר בסרטון מתוכנן ומצולם היטב, שבו כל מילה נבחרה בקפידה. כידוע, לפיד ומפלגתו התבטאו בעבר בחריפות נגד המגזר החרדי, ובמיוחד בנושאי גיוס ותקציבים. השמטת המילה 'יהודית' מהחזון של המפלגה עשויה להעיד על כיוון אידיאולוגי ברור שמעדיף ערכים ליברליים על פני זהות יהודית מסורתית.

לפיד משמיט את המילה 'יהודית' מהחזון שלו למדינת ישראל

מאבק על אחוז החסימה

הסרטון מגיע בתקופה קריטית עבור מפלגת יש עתיד, כאשר הסקרים מצביעים על מצב מורכב. על פי הדיווחים, המפלגה מתקשה לעבור את אחוז החסימה בסקרים האחרונים, מה שמסביר את הצורך בסרטון בחירות מוקדם יחסית.

יצוין כי בעוד לפיד מנסה להציג חזון של חזרה לממשלת השינוי, הציבור החרדי והדתי רואה בכך איום ממשי על אורח החיים היהודי-מסורתי. השמטת המילה 'יהודית' מהסרטון רק מחזקת חששות אלו ומעלה שאלות לגבי סדר העדיפויות האמיתי של המפלגה.