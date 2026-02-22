בזמן ששוק הרכב האזרחי מקרטע מול התחרות מסין, ענקית היוקרה משטוטגרט עוטה מדים בדרך לכיבוש היעד הבא |המותג שהפך לסמל סטטוס בכבישים המהירים מתייצב כעת בחזית הלחימה, עם חוזי ענק וטכנולוגיות שמשנות את פני המערכה (חדשות בעולם)
שיא עולמי בטורקיה: מערכת ASELFLIR-600 של אסלסאן השיגה טווח גילוי מטרות מדהים של 200 ק"מ | המערכת האלקטרו-אופטית המקומית, המצוידת בחיישני HD מתקדמים, הופכת את טורקיה לגורם משמעותי בשוק ההגנה העולמי (חדשות צבא)
בית המשפט הצבאי גזר היום עונש מאסר עולם ו-50 שנות מאסר על המחבלים שרצחו את בת שבע נגרי ז"ל במהלך חודש באוגוסט 2023, ופצעו קשות אדם נוסף שהיה במקום | המחבלים הגיעו לאזור בית חגי מצוידים בכלי נשק, וכאשר זיהו את הרכב הישראלי פתחו בירי אוטומטי של כ-28 כדורי תחמושת (חדשות)
כוחות צה"ל סיכלו הלילה (שלישי)
הברחת נשקים ארוכים ממצרים באמצעות רחפן שחצה את הגבול ויועד להעביר אמצעי לחימה
לשטח ישראל | הרחפן, שנשא עליו 13 נשקים ארוכים תיקניים ומחסניות, הופל על ידי
הלוחמים והחומר שנתפס הועבר להמשך טיפול כוחות הביטחון (חדשות בטחון)