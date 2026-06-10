"השנאה בברלין": מאפייה יהודית נסגרה בגלל הטרדות

בני הזוג שחר אלקין ומרסין לירה-אלקין, שניהלו שני סניפים של המאפייה היהודית "Babka & Krantz" בבירת גרמניה, הודיעו על סגירת העסק בעקבות גל של הטרדות אנטישמיות שפקד את צוות העובדים. לדבריהם, המאפייה ספגה "התעללות מילולית בלתי פוסקת" בעקבות מתקפת ה-7 באוקטובר, לצד לחצים כלכליים קשים שהחמירו את המצב.

"השנאה הגיעה גם לברלין", מסרו בני הזוג לתומכיהם, תוך שהם מתארים את הקושי הכפול שעמד בפניהם: מצד אחד אתר בנייה שחסם את הגישה למאפייה המקורית במשך למעלה משנה והוביל לירידה דרמטית במספר הלקוחות, ומצד שני גל קבוע של גידופים והטרדות שהחל לאחר פרוץ המלחמה בישראל.

מהפתיחה המבטיחה לסגירה הכואבת

בנובמבר 2022 פתחו בני הזוג את הסניף המקורי של "Babka & Krantz" בשכונת פרידנאו בברלין, ובדצמבר 2024 התרחבו ופתחו סניף שני בסמוך לאתר הנצחה בעל משמעות היסטורית כואבה - "בית ועידת ואנזה", המקום שבו תכננו הנאצים את "הפתרון הסופי" להשמדת יהודי אירופה. אך החלום העסקי התנפץ במהירות: בנובמבר האחרון נסגר הסניף בוואנזה ראשון, וכעת נסגר גם הסניף המקורי בפרידנאו.

בעקבות הסגירה הראשונה פורסמה הודעה רשמית: "אנו מצרים על ההתעללות המילולית והמצב המורכב אליו נחשפו המנהלים והעובדים של 'Babka & Krantz Meisterkonditorei', ומביעים הבנה מלאה לסיום שיתוף הפעולה בנסיבות אלו".

"תקופה רגישה מאוד עבורנו"

בשיחה עם עיתון ה-Jewish Chronicle, אישר לירה-אלקין כי שני הסניפים סגורים כעת, אך סירב להרחיב מעבר לכך. "אנא גלו סבלנות כלפינו, איננו מעוניינים להוסיף דבר כרגע. זו תקופה רגישה מאוד עבורנו. כנרגיש בטוחים יותר, נוכל לומר יותר", מסר בזהירות.

לפי הדיווח, בני הזוג נמצאים כעת בקשר עם ארגונים שנלחמים באנטישמיות בגרמניה כדי להחליט על צעדיהם הבאים. המאפייה, שזכתה לאורך השנים לשבחים רבים מצד מקומיים ותיירים באתר Trip Advisor, הפכה לסמל נוסף למחיר הכבד שמשלמת הקהילה היהודית בגרמניה בעקבות גל האנטישמיות הגובר.