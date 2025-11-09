משטרת גרמניה עצרה ביום חמישי אדם שצייר צלבי קרס באמצעות דם אנושי, לאחר קריאות לעזרה שהגיעו מאזרחים כשגילו את הממצאים | בדיקות מעבדה אישרו כי מדובר בדם, לא ברור אם של החשוד עצמו | נבדק אם המעשה בוצע על רקע פסיכיאטרי או אידיאולוגי (בעולם)
ביום רביעי הקרוב צפויים פרו-פלסטינים לערוך הפגנה כנגד פתיחתה של מסעדה חדשה בברלין, בניהולם של המסעדנים הישראלים אייל שני ושחר סגל, לשעבר דובר "הקרן ההומניטרית לעזה" (GHF) | מארגני המחאה טוענים כי ארגון ה-GHF הוא "הונאה" וכי היה מעורב במותם של יותר מ־800 פלסטינים בעזה (בעולם)
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה מפרסמת אוניברסיטת תל אביב את הדו"ח השנתי על מצב האנטישמיות בעולם, המתייחס לשנת 2024 | מהדו"ח עולה כי גל האנטישמיות בנסיגה – אבל מספר התקריות נותר גבוה משמעותית לעומת התקופה שלפני המלחמה | זינוק חד במיוחד במספר התקריות האנטישמיות באוסטרליה | גידול גם בארה"ב, איטליה, ספרד, קנדה, ארגנטינה וברזיל (בעולם)