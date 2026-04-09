מתיאס דופנר, מבכירי עולם המדיה הגרמני ומי שנחשב לתומך מובהק של העם היהודי, קיבל מצה שמורה מהרב החרדי | השניים שוחחו על חשיבות הפצת אור ועמידה חיובית בחיים האישיים והקהילתיים, ועל ההכרה בניסים היומיומיים - ברקע המלחמה באיראן (יהדות, בעולם)
הוועד האולימפי הבינלאומי (IOC) סופג ביקורת חריפה על מכירת חולצות הכוללות את הפוסטר המקורי מ"האולימפיאדה של הנאצים" בברלין 1936, שהאולימפיאדה שימשה ככלי תעמולה מרכזי לשלטונו של אדולף היטלר (חדשות בעולם)
רב הקהילה היהודית בברלין, הרב יהודה טייכטל, פגש השבוע את ניצול השואה גדעון קנטור, שלא הספיק לחגוג בר מצווה בצעירותו, לאחר שאביו נלקח על ידי הנאצים - ועודד את רוחו: "כשאנו שומעים את סיפורך ורואים בנים ובנות יהודים חוגגים בר ובת מצווה בברלין – עיר שפעם סימלה את השמדת העם היהודי, אנו רואים בזה ניצחון" | הסיפור המלא (יהדות בעולם)
יהודי ברלין לא ממש מתרגשים מגרף האנטישמיות העולה באופן מתמיד וביום כיפור האחרון, נהרו אלפי יהודי העיר ל-10 מניינים גדולים, בהובלת הרב יהודה טייכטל | מיוחד: תיעוד מבית הכנסת הגדול - כפי שצולם, רגעים לאחר צאת הצום (יהדות בעולם)
ביום רביעי הקרוב צפויים פרו-פלסטינים לערוך הפגנה כנגד פתיחתה של מסעדה חדשה בברלין, בניהולם של המסעדנים הישראלים אייל שני ושחר סגל, לשעבר דובר "הקרן ההומניטרית לעזה" (GHF) | מארגני המחאה טוענים כי ארגון ה-GHF הוא "הונאה" וכי היה מעורב במותם של יותר מ־800 פלסטינים בעזה (בעולם)