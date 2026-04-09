קורע לב: הקדיש של ילדי השליח הרב גולובוצוב ע"ה בברלין

( צילום: הקהילה היהודית בברלין )

בערב חג שביעי של פסח, הקהילה היהודית בברלין שבגרמניה, ליוותה למנוחות את הרב אברהם גולובוצוב ז"ל, משליחי חב״ד בעיר הגדולה.

ר' אברהם פעל בשליחות בברלין, עם השליח הראשי לעיר הבירה הגרמנית ורבה של ברלין יבדלט"א הרב יהודה טייכטל. בתקופה האחרונה התמודד ר' אברהם עם מצבו הבריאותי בגבורה רבה, עד אשר השיב את נשמתו ליוצרו, למגינת לב בני משפחתו, מכריו וכל מוקיריו.

הותיר אחריו את רעייתו תבלחט"א חנה וילדיו הרכים שיחיו: שטערנא שרה, הת' שלום דובער, שמואל, מנחם מענדל, שניאור זלמן, יוסף יצחק

במסע ההלוויה, מול הקבר, בניו של ר' אברהם אמרו קדיש ועין לא נותרה יבשה.