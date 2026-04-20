חבר הפרלמנט הגרמני: "אסור להפוך תפקידים בין קורבן לתוקף"

בימים אלה, כשקולות הביקורת על ישראל נשמעים מכל עבר באירופה, הפך חבר הפרלמנט הגרמני יוהנס פולקמן מהמפלגה הנוצרית-דמוקרטית (CDU) לאחד הקולות האמיצים והבולטים ביותר ביבשת. בנאום חריף שנשא בבונדסטאג, דרש פולקמן "יותר כנות" בדיון על המבצע הצבאי הישראלי, והבהיר כי אסור שהדיון על מידתיות יוביל להיפוך תפקידים בין קורבן לתוקף.

"בכל דמוקרטיה פלורליסטית מתווכחים על נחיצותם של מבצעים צבאיים עצמאיים. זה נכון גם לגבי הפוליטיקה הפנימית בישראל", פתח פולקמן את דבריו. "אפשר, ואף חייבים, לבחון באופן ביקורתי את מידתיות השימוש באמצעים, כפי שעושה גם הקנצלר הפדרלי שלנו. אך אסור שהדבר יוביל להיפוך תפקידים בין תוקף לקורבן, ואסור שיעצום את עינינו מול הסיבה הממשית למלחמה, שהיא ונשארת הטרור והאנטישמיות הרצחנית של חיזבאללה".

"שום מדינה לא יכולה להשלים עם מצב כזה"

חבר הפרלמנט הגרמני הטיח במדינות אירופה והבהיר כי שום מדינה בעולם לא יכולה להשלים עם מצב שבו עשרות אלפי אזרחים שלה נאלצים לעזוב את בתיהם, משום שהם הפכו לבלתי ראויים למגורים בשל ירי רקטות מתמשך של ארגון טרור, כפי שקורה בצפון ישראל מאז ה-7 באוקטובר 2023.

"ישראל אינה יכולה לעמוד מנגד כשנחפרות רשתות מנהרות וטבח נוסף בסגנון ה-7 באוקטובר מוכן מדרום לבנון", הדגיש פולקמן. הוא הזכיר את האופן השרירותי שבו טרור הרקטות של חיזבאללה רוצח, והפנה לדוגמה המזעזעת של 12 הילדים הדרוזים שנרצחו במג'דל שמס שבגולן, בעיצומו של משחק במגרש כדורגל ביולי 2024.

"קריאות לבדן לא יפרקו את חיזבאללה מנשקו"

פולקמן המשיך בביקורת נוקבת על הגישה האירופית: "עמדה המצדדת באמת בשלום היא שלילת האמצעים הצבאיים מחיזבאללה, כדי למנוע ממנו להמשיך להטיל טרור על המדינות השכנות ועל קבוצות דתיות אחרות בלבנון".

בסיום דבריו, הטיח חבר הפרלמנט הגרמני: "וכאן עלינו להיות כנים: קריאות והצהרות כוונות לבדן לא יפרקו את חיזבאללה מנשקו. זהו מעשה זול לשלול שימוש באמצעים צבאיים במאבק נגד ארגוני טרור, כאשר אלו ניצלו את שנות הפסקת האש כדי לצבור ארסנל רקטות".

פולקמן הפנה אצבע מאשימה כלפי מי שפוסל את המאבק הצבאי בחיזבאללה מסיבות מוסריות: "מי שפוסל את המאבק הצבאי בחיזבאללה מסיבות מוסריות, חייב להתמודד עם המציאות של צמיחתו באין מפריע בין השנים 2006 ל-2023, שגבתה מחיר כבד מאוכלוסיית לבנון והובילה לגלי הגירה מאסיביים, במיוחד של צעירים ומשכילים".

קול נדיר בפרלמנט הגרמני

דבריו של פולקמן מהווים קול נדיר באירופה, בתקופה שבה הקנצלר הגרמני פרידריך מרץ מביע דאגה מההתפתחויות ביהודה ושומרון ומזהיר מפני "סיפוח דה פקטו". הניגוד בין עמדת הקנצלר לבין דברי פולקמן משקף את המתיחות הפנימית בגרמניה בנוגע למדיניות כלפי ישראל.

יצוין כי בחודשים האחרונים נרשמו מספר מקרים של אנטישמיות בפרלמנט הגרמני, כאשר חבר בונדסטאג ממפלגת AfD אף נתפס כשהוא מבצע הצדעה נאצית. על רקע זה, דבריו הברורים של פולקמן מהמפלגה הנוצרית-דמוקרטית מקבלים משנה תוקף.

פולקמן סיכם את נאומו בקביעה חד-משמעית: "פירוק חיזבאללה מנשקו הוא מדד ההצלחה המכריע לשלום בר-קיימא בלבנון". דבריו מהווים תזכורת נדירה באירופה כי המאבק בטרור אינו עניין של "מידתיות" בלבד, אלא שאלה של הישרדות בסיסית של מדינה ואזרחיה.