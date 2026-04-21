גרמניה משנה כיוון: מפולקסווגן לכיפת ברזל

גרמניה, שהייתה במשך עשורים "הקטר הכלכלי" של אירופה בזכות תעשיית הרכב המפוארת שלה, מבצעת בימים אלה פניית פרסה דרמטית. אל מול קיפאון כלכלי חמור ואיבוד של כ-15,000 משרות ייצור מדי חודש, הממשלה בברלין מהמרת על עתיד חדש לחלוטין: הפיכת המדינה לבסיס הייצור הביטחוני המרכזי של אירופה כולה.

המספרים מדברים בעד עצמם: בזמן שרווחי מרצדס-בנץ צללו ב-49% ופולקסווגן מתכננת לקצץ עשרות אלפי משרות, נפתחו תקציבי עתק של כמעט טריליון אירו למטרות ביטחוניות. הממשלה אינה מנסה להחיות את הכלכלה הישנה - היא מחליפה אותה. רצפות ייצור שהיו מושבתות עוברות "חיווט מחדש" והופכות למפעלי טילים ותחמושת.

מפולקסווגן לכיפת ברזל

המפנה המפתיע ביותר מגיע דווקא מהשמות המוכרים ביותר בתעשייה. פולקסווגן, סמל התעשייה הגרמנית, נמצאת כעת במגעים מתקדמים לייצור רכיבים עבור מערכת "כיפת ברזל" הישראלית עד שנת 2027. זהו שינוי מהותי עבור חברה שהתמחתה במשך עשרות שנים בייצור מכוניות נוסעים.

גם חברות אחרות עוברות תהליך דומה: חברת Deutz, חלוצת מנועי הבעירה הגרמניים, מספקת כיום מנועים למערכות ההגנה "פטריוט" ולרכבים בלתי מאוישים. ענקית המסבים Schaeffler הקימה חטיבה צבאית חדשה המתמחה בייצור מנועים לכטב"מים. אלו אינם פרויקטים שוליים - מדובר בשינוי אסטרטגי מקיף.

90% מהון הסיכון זורם לגרמניה

הנתונים מעידים על מהפכה אמיתית: כיום זורמים כ-90% מהון הסיכון האירופי המושקע בטכנולוגיות ביטחון לחברות גרמניות. זהו שיעור חסר תקדים המעיד על מיקום מחדש של גרמניה כמעצמה ביטחונית-תעשייתית.

גרמניה, שפעם ייצאה מכוניות סדאן יוקרתיות לכל העולם, מתחמשת מחדש ובונה תעשייה שאירופה כולה תוכל להישען עליה בעידן של חוסר יציבות עולמי.

מהמכוניות למערכות הגנה

המהלך הגרמני משקף הבנה עמוקה יותר: בעידן של איומים גיאופוליטיים הולכים וגוברים, יכולת ייצור ביטחונית עצמאית הופכת לנכס אסטרטגי קריטי. גרמניה, עם התשתיות התעשייתיות המפותחות שלה והידע ההנדסי המצטבר, ממוקמת באופן אידיאלי למלא תפקיד זה.

כך, בעוד תעשיית הרכב הגרמנית מתמודדת עם משבר קיומי, נפתחת דרך חדשה: מהמכוניות היוקרתיות שכבשו את העולם, למערכות ההגנה שיגנו על אירופה. זוהי מהפכה שתשנה לא רק את גרמניה, אלא את כל מאזן הכוחות הביטחוני באירופה.