חשף את הצביעות האירופית: חבר הפרלמנט הגרמני תומך בישראל 

יוהנס וולקמן ( צילום: By Tobias Koch - www.tobiaskoch.net, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=160666860 )

חבר הפרלמנט הגרמני מהמפלגה הנוצרית-דמוקרטית (CDU), יוהנס פולקמן, הפך בימים האחרונים לאחד הקולות הבולטים והאמיצים ביותר באירופה, כשהוא מציב מראה אל מול עמיתיו ודורש "יותר כנות" בדיון על המבצע הצבאי של ישראל.

בנאום נוקב בבונדסטאג, הבהיר פולקמן כי הדיון על "מידתיות" לא יכול להפוך להיפוך תפקידים בין קורבן לתוקף, ולא יכול לעצום עיניים מול סיבת המלחמה: הטרור והאנטישמיות הרצחנית של חיזבאללה. בין הדברים אמר: "ובנוגע למבצע הצבאי הישראלי, הייתי מייחל לקצת יותר כנות בדיון הזה. בכל דמוקרטיה פלורליסטית מתווכחים על נחיצותם של מבצעים צבאיים עצמאיים. זה נכון גם לגבי הפוליטיקה הפנימית בישראל. אפשר, ואף חייבים, לבחון באופן ביקורתי את מידתיות השימוש באמצעים, כפי שעושה גם הקנצלר הפדרלי שלנו. אך אסור שהדבר יוביל להיפוך תפקידים בין תוקף לקורבן, ואסור שיעצום את עינינו מול הסיבה הממשית למלחמה, שהיא ונשארת הטרור והאנטישמיות הרצחנית של חיזבאללה. פולקמן הטיח במדינות אירופה: שום מדינה בעולם לא יכולה להשלים עם מצב שבו עשרות אלפי אזרחים שלה נאלצים לעזוב את בתיהם, משום שהם הפכו לבלתי ראויים למגורים בשל ירי רקטות מתמשך של ארגון טרור, כפי שקורה בצפון ישראל מאז ה-7 באוקטובר 2023. ישראל אינה יכולה לעמוד מנגד כשנחפרות רשתות מנהרות וטבח נוסף בסגנון ה-7 באוקטובר מוכן מדרום לבנון. האופן השרירותי של טרור הרקטות הרצחני של חיזבאללה בא לידי ביטוי בדוגמה של 12 הילדים הדרוזים שנרצחו במג'דל שמס שבגולן, בעיצומו של משחק במגרש כדורגל ביולי 2024. לכן, עמדה המצדדת באמת בשלום היא שלילת האמצעים הצבאיים מחיזבאללה, כדי למנוע ממנו להמשיך להטיל טרור על המדינות השכנות ועל קבוצות דתיות אחרות בלבנון.

פולקמן בפגישה עם השרה מאי גולן ( צילום: העמוד הרשמי של השרה )

פולקמן סיים את דבריו:

וכאן עלינו להיות כנים: קריאות והצהרות כוונות לבדן לא יפרקו את חיזבאללה מנשקו. זהו מעשה זול לשלול שימוש באמצעים צבאיים במאבק נגד ארגוני טרור, כאשר אלו ניצלו את שנות הפסקת האש כדי לצבור ארסנל רקטות. מי שפוסל את המאבק הצבאי בחיזבאללה מסיבות מוסריות, חייב להתמודד עם המציאות של צמיחתו באין מפריע בין השנים 2006 ל-2023, שגבתה מחיר כבד מאוכלוסיית לבנון והובילה לגלי הגירה מאסיביים, במיוחד של צעירים ומשכילים.

לכן, פירוק חיזבאללה מנשקו הוא מדד ההצלחה המכריע לשלום בר-קיימא בלבנון".