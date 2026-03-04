מסתערבי מג״ב עצרו בג'נין שני מחבלים המשתייכים לארגון הטרור הג׳יהאד האיסלאמי, אשר לקחו בעבר חלק בהתארגנויות טרור במרחב | בפעילות משלימה עצרו הכוחות מספר חשודים, ובנוסף איתרו והחרימו אמצעי לחימה (צבא ובטחון)
במשך כחמש שעות נמשכה אתמול חקירת הלוחמים שהיו מעורבים בפעילות בג'נין, שבה חוסלו מטווח קצר, מקרוב, באירוע שפרטיו תועדו בזמן אמת - שני מחבלים שיצאו עם ידיים מורמות | בתום החקירה שוחררו הלוחמים בתנאים מגבילים ונשקם לא ניטל מהם | באו"ם האשימו: "נראה כמו הוצאה להורג" (אקטואליה, ביטחוני)
לאחר פרסום התיעוד שבו נראים שני מבוקשים יוצאים מהמבנה כשהם מניפים ידיים ונורים למוות, גורמים במג"ב מציגים את גרסת הכוח | לדבריהם, המבוקשים ניסו להימלט לפני שנשלל החשד שהם חמושים, והירי בוצע מחשש לסכנה מיידית לכוחות | מח"ש פתחה בחקירה והאירוע מצוי בבחינה של גורמי הפיקוד (חדשות)
בשעות האחרונות, צה"ל תקף מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון | בין הייתר הותקפו אתרי שיגור ומחסן אמצעי לחימה לצד תשתיות טרור נוספות | בג'נין: כוחות הביטחון מקיימים מצור על בית בג'נין, מסוקי קרב מעניקים בפעילות נוספת באזור (צבא)
מצלמות אבטחה תיעדו את הרגע שבו פשטו כוחות צה"ל על בית קפה בג'נין, במטרה לעצור חשודים בטרור | בתיעוד שהופץ והפך לוויראלי, נראים השוהים במקום מצייתים להוראת הכוחות להרים ידיים, במה שהפך ללעג לנוכח הצהרות הפלסטינים על "עמידה איתנה" נגד צה"ל | צפו בתיעוד (העולם הערבי)
במרחב אותרו ציוד צבאי ואמצעי לחימה נוספים: אקדח, 2 נשקים מסוג קרלו, מחסניות ותחמושת | בפעילות של לוחמי ימ"מ ושב"כ, כוחות חטיבת מנשה ובשיתוף חיל האוויר, חוסלו 3 מחבלים שלקחו חלק בהתארגנות טרור במחנה ג'נין (ביטחוני)
צה"ל תקף בליל שבת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, בהן אוחסנו כלים הנדסיים ששימשו לשיקום תשתיות טרור. מדובר צה"ל נמסר כי התקיפה בוצעה באמצעות חיל האוויר בהובלת פיקוד הצפון. בנוסף, במהלך פעילות מבצעית בג'נין, חיסל כוח מסיירת צנחנים מחבל שהשליך לעברו מטען. אין נפגעים לכוחותינו (צבא)
מתווה מדיני של ישראל וארה"ב, המכונה "שש הנקודות", דורש מהרשות הפלסטינית לסלק את אונר"א, לשנות את שמות המחנות ל"שכונות מגורים" ולהעביר את הניהול לעיריות | התוכנית, הממומנת על ידי האיחוד האירופי, נחשפה ברקע גל ההכרה הבינלאומי במדינה פלסטינית (בעולם)
במהלך השבוע עצרו כוחות הביטחון 90 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון. במקביל, נמשכים התחקורים והסריקות לאיתור המחבל שביצע את הפיגוע סמוך ליישוב עדי עד בבנימין | תיעוד: לוחמי יחידת דובדבן בפעילות בעומק ג'נין - במהלכה עצרו מחבל מרכזי מטובאס יחד עם פעיל טרור נוסף (ביטחוני)
בזמן שהעולם והתקשורת עסוקים בגזרת עזה, לבנון או איראן, כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ממשיכים לפעול כנגד התבססות גורמים עוינים בשטח | הבוקר נכנס דובר צה"ל בערבית אל"מ אביחי אדרעי למחנה הפליטים ג'נין, כאשר התיעודים שלו משם עוררו סערה ברשתות הפלסטיניות | (חדשות)