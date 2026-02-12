בבלי

עוד כתבות על שועפט:

בהכוונת השב"כ | תיעוד המעצר

מנסים לברוח

במהלך פעילות נרחבת

ש

לאן כולם בורחים השנה?

נחמן שטרנהרץמקודם
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר