מסתערבי מג"ב ירושלים ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים בהכוונת שירות הביטחון הכללי פשטו באופן סמוי על מספר בתים מחנה שועפאט ועצרו שני מבוקשים החשודים כי תכננו לבצע פיגוע טרור בטווח הזמן המיידי בירושלים | צפו במעצר הדרמטי (משטרה)
הצהרת תובע לקראת כתב אישום הוגשה היום כנגד שני חשודים בשנות השלושים לחייהם, תושבי מחנה הפליטים שועפט, בתום חקירה, לאחר שנתפסו לכאורה גונבים ציוד רפואי חיוני לילדים ממרפאה - בשווי של כ-100 אלף שקלים | הם נתפסו במצלמות צועדים לכיוון המחסום עם הציוד (בארץ)
בפעילות נרחבת של לוחמי מג"ב עוטף ירושלים, לוחמי החטיבה לביטחון פנים (בט״פ) ויחידת המסתערבים של מג״ב ירושלים במינה הפליטים שועפט זוהו רעולי פנים שהשליכו סלעים לעבר הכוחות שפעלו במקום | אחד המפגעים נורה בשעת מעשה ופונה לטיפול רפואי כשהוא פצוע קשה (בארץ)
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