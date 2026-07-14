הרב רוזנבלום ( צילום: דוד יוסף חניה )

בדברים חריפים ונוקבים התייחס המגיד הליטאי רבי ברוך רוזנבלום למצבם הקשה של לומדי התורה בימים אלה. בשיעור שנמסר לאחרונה, הרב רוזנבלום הבהיר כי רדיפת בני התורה אינה עוברת בשלום, וכי הקדוש ברוך הוא אינו מוותר על חילול שם שמיים.

"כשכבוד שמיים מתחלל, הקדוש ברוך הוא לא מוותר על זה! יכול להימשך שנים", מסר הרב רוזנבלום בכאב. "יכולים לרדוף לומדי תורה, לתפוס לומדי תורה, להכניס אותם לכלא לומדי תורה - זה לא יעבור בשלום! תזכרו, הקדוש ברוך הוא, יש לו חרב נוקמת נקם ברית. זה לא יעבור בשלום. זה לא ייתכן!" "אם היו תופסים בחורי ישיבות בצרפת - היו מחזירים את השגריר" הרב רוזנבלום הציג השוואה מרתקת למצב בעולם: "לא תופסים אותנו כי אנחנו בלגים, לא תופסים אותנו כי אנחנו צרפתים. אם היו תופסים בחורי ישיבות בצרפת, מכניסים אותם לכלא על זה שלומדים תורה, היה מחזיר את השגריר חזרה לארץ. אומר: 'תשמע, זה מדינה אנטישמית מאין כמותה!'" עו"ד מבית שמש פנה לטראמפ - התגובה מוושינגטון הייתה מפתיעה לחלוטין חיים כהן | 05.07.26 1 בלעדי ב'מעייריב': כך נראה 'שוק חברותות' בעולם הישיבות תשפ"ז איצלה כץ | 08.07.26 2 המגיד הליטאי הוסיף בכאב: "לא לאפשר ללמוד תורה, לקחת מילדים קטנים מעונות יום? למה? כי אבא שלהם לומד תורה! אם הוא היה בחמאס, הוא היה מקבל מעונות, אם הוא היה חבר באל-קאעידה, הוא היה מקבל 'מחיר למסכן'. כל אחד מקבל. אבל המדינה המעוותת הזאת לא נותנת ללומדי תורה".

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"הם רוצים דבר אחד: לעקור תורה!"

הרב רוזנבלום הבהיר את המניע האמיתי מאחורי הרדיפות: "יש חשבון. יבוא יום נקם ושילם. הקדוש ברוך הוא מאריך אף, אבל תדעו לכם, 'הרנינו גויים עמו', כל מי שמחלל שם שמיים, הם לא רוצים אותנו, הם רוצים אותו. הם רוצים דבר אחד: לעקור תורה! לעקור יהדות מעם ישראל!"

בסיום דבריו הוסיף המגיד: "אומר הקדוש ברוך הוא: 'לעקור תורה? אל תדאג, זה העבודה שלי. אני אעשה את העבודה. תחכה בסבלנות, יבוא...'"

דבריו של הרב רוזנבלום מגיעים בתקופה רגישה במיוחד עבור עולם התורה. כפי שדיווחנו, גל המעצרים של בני ישיבות נמשך, ובמקביל נמשכות הסנקציות הכלכליות הקשות על מוסדות התורה.