אמ״ן, שב״כ והמטה ללוחמה כלכלית בטרור העבירו לרשויות אכיפת החוק באיטליה מידע וראיות על תשתיות חמאס באיטליה | החקירה הובילה למעצר של 7 פעילי חמאס באיטליה, ובהם ראש התשתית המקומית מוחמד חנון - בכיר בהנהגת חמאס באירופה | במהלך המבצע של רשויות אכיפת החוק האיטלקיות, נתפסו נכסים, כספים ורכוש של התנועה (חדשות, בעולם)
לפי דיווחים ראשוניים המגיעים מאוסטרליה, מספר חמושים נתפסו על ידי כוחות המשטרה בסמוך לאזור הפיגוע בחוף בונדי | בקהילה היהודית חוששים שמדובר במחבלים שניסו לפגוע ביהודים הרבים המתאספים במקום שהפך לאתר הנצחה (בעולם)