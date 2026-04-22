חיזבאללה שיגר כטב"ם לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון

נעים קאסם מזכ"ל חיזבאללה ( צילום: רשתות ערביות )

ארגון הטרור חיזבאללה שיגר הבוקר (רביעי) כלי טיס בלתי מאויש לעבר כוחות צה"ל הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי במרחב דרום לבנון. הכטב"ם יורט על ידי חיל האוויר ולא חצה את גבול מדינת ישראל. על פי מדיניות צה"ל, לא הופעלו התרעות באזור.

"מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש", הבהיר דובר צה"ל בהודעה רשמית. "צה"ל ימשיך לפעול לטיהור המרחב שבשליטתו ולהסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחותיו". חיזבאללה קיבל אחריות על שיגור הכטב"מ לעבר עמדת ארטילריה של צה"ל בעיירה אל-ביאדה בדרום לבנון. בהודעה נאמר כי זו תגובה על הפרת הפסקת האש מצד ישראל והמשך התקיפות ישראליות נגד הכפרים בדרום לבנון. האירוע מהווה את ההפרה הרביעית לפחות של הפסקת האש על ידי חיזבאללה בימים האחרונים, ללא תגובה ישראלית משמעותית. אתמול (שלישי) שיגרו מחבלי הארגון רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, וכן כטב"ם נוסף לעבר יישובי קו העימות. בתחילה הודיע דובר צה"ל כי מדובר בזיהוי שווא, אך לאחר מכן חזר בו והבהיר כי אכן התרחשו שני אירועים מקבילים המהווים הפרה של ההסכם. גם הבוקר נשמעו אזעקות באזור מטולה, כאשר תושבים שמעו את קולות היירוט אך לא קיבלו אפילו הודעת עדכון מצה"ל.

אזהרה מפני חזרה על מדיניות ההכלה

אלמוג בוקר, כתב ופרשן חדשות 12 בדרום, פרסם אזהרה חריפה מפני חזרה על מדיניות ההכלה שהובילה לאסון השבעה באוקטובר. "אתמול שוגרו רקטות לעבר כוחותינו ובצה"ל הגדירו את זה שווא ותקפו בצורה מדודה", כתב בוקר. "מה קרה הבוקר? בדיוק מה שקרה במשך שנים בעוטף: חיזבאללה היום, כמו חמאס אז, הבין שמכילים, אז ירו שוב".

בוקר, שהיה הכתב הראשון שנאלץ לעמוד מול מצלמה ולדווח על זוועות השבעה באוקטובר, מזהיר כי אותה מדיניות חוזרת על עצמה כעת בגבול הצפון. "הסבירו להם שזה לעבר כוחותינו ואפילו הודעת עדכון לא שלחו", ציין בהתייחס לתושבי מטולה.

פעילות צה"ל בדרום לבנון נמשכת

במקביל להפרות הפסקת האש, כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית דרומית לקו ההגנה הקדמי. במהלך הפעילות שהתבצעה במספר מרחבים, אותרו כמויות נרחבות של אמצעי לחימה ששימשו את ארגון הטרור.

במרחב הכפר אלחיאם, לוחמי צוות הקרב החטיבתי 769 סרקו מבנה ששימש את מחבלי הארגון. בסריקה נתפסו נשקים, אמצעי תצפית, מטול RPG, תחמושת ודגל של חיזבאללה. במקביל, לוחמי הנח"ל ביצעו סריקות במרחב בית ליף ואיתרו מטול RPG, נשק צלפים ואמצעי לחימה נוספים.

כוחות צה"ל הפרוסים בדרום לבנון עצרו גם מחבל חיזבאללה פצוע שניסה לצאת מאזור בינת ג'בייל. על פי דיווח בעיתון "אל-אח'באר" הלבנוני, המחבל מסר את עצמו לכוחותינו לאחר שצה"ל דרש זאת מארגוני ההצלה שהגיעו לטפל בו.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, הפעילות המבצעית מתמקדת בהסרת תשתיות הטרור שהקים ארגון חיזבאללה לאורך השנים באזור, תוך שמירה על ביטחון יישובי הצפון. אמצעי הלחימה שנתפסו היו מיועדים לשימוש בפעולות טרור נגד כוחות הביטחון ואזרחים.

יצוין כי שר החוץ גדעון סער פנה אתמול במסר ישיר לממשלת לבנון במעמד קבלת הפנים המסורתית בבית הנשיא לרגל יום העצמאות. "בואו נשתף פעולה נגד מדינת הטרור שהקים חיזבאללה בשטחכם", אמר סער. "חיזבאללה הוא אויב משותף לישראל וללבנון כאחד - כשם שהוא מסכן את ביטחונה של ישראל, כך הוא פוגע בריבונותה של לבנון".