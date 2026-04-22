כוחות צה"ל הפרוסים בדרום לבנון עצרו אתמול (שלישי) מחבל חיזבאללה פצוע שניסה לצאת מאזור בינת ג'בייל לכיוון עין אבל, כך על פי דיווח בעיתון "אל-אח'באר" הלבנוני המזוהה עם ארגון הטרור. האירוע מדגים את המתח המתמשך במרחב למרות הפסקת האש הרשמית, כאשר כוחות צה"ל ממשיכים לפעול נגד תשתיות הטרור באזור.

על פי הדיווח הלבנוני, המחבל הפצוע זוהה על ידי כוחות צה"ל בכפר דבל. אנשי הגנה אזרחית לבנונית מרמיש מיהרו למקום כדי לטפל בפצוע ויצרו קשר עם הצלב האדום הלבנוני לשם פינויו לטיפול רפואי. אולם כאשר נודע לכוחות צה"ל על המחבל הפצוע, הם דרשו בשיחת טלפון עם ארגוני ההצלה כי הוא יימסר לידיהם.

העיתון הלבנוני טוען כי צה"ל איים לתקוף את האמבולנס אם יתקרב למקום. בעקבות האיום, בחר המחבל לצעוד ברגל לכיוון דבל ולמסור את עצמו לכוחות צה"ל, לדבריו מחשש לשלום כוחות ההצלה ותושבי האזור. במקביל, כטב"מים צה"ליים חגו באזור בגובה נמוך במסגרת פעילות המעקב והשליטה.

בנוסף דיווח העיתון הלבנוני על חיסול מחבל אחד ופציעת שניים נוספים בתקיפת כטב"ם שפגעה בבריכת א-ג'בור ברמות ג'בל א-ריחאן בלילה שעבר. כזכור, בימים האחרונים חוסל עלי רזא עבאס, מפקד גזרת בינת ג'בייל בחיזבאללה, במסגרת תגובה למטענים הקטלניים שהניח הארגון.

פעילות הריסה נרחבת בדרום לבנון

העיתון "אל-אח'באר" מתאר פעילות ישראלית נרחבת במספר כפרים בדרום לבנון. בכפר אל-חיאם מדווח העיתון על פיצוצים שיטתיים של בתים, מבנים ומסגדים, לצד עבודות הריסה והריסת כבישים ותשתיות על ידי כלים מכניים הנדסיים. גם בכפר הביאדה דווח על פיצוץ בתים בשעות הלילה, כאשר קולות הפיצוצים נשמעו עד לעיר צור.

בעיתא א-שעב דיווח העיתון על פיצוץ בתים וחנויות, ובואדי א-סלוקי על פעילות של משוריין ומחפרים להריסת כבישים. הסביבה של שקרא וחולא ספגה, לפי הדיווח, ירי ארטילרי ומקלעים. כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית במרחב בינת ג'בייל, שהפך למוקד הפעילות המרכזי בדרום לבנון.