אחרי שנגזר עונש של 58 חודשי מאסר לערבי ישראלי שניסה להצטרף לארגוני טרור ושידל לביצוע פיגועים במהלך המלחמה, פרקליטות המדינה מערערת ודורשת החמרה" באופן שישקף את חומרת המעשים ואת הצורך המוגבר בהרתעה" (משפט, בארץ)
איימן דין, לשעבר טרוריסט באל-קאעידה, הזהיר כי קיימים בבריטניה "מאות סוכנים רדומים" שמוכנים לבצע פיגועים קטלניים בטווח הזמן המיידי | הוא סיפר כי נחשף לסודותיהם האפלים ביותר של המחבלים, ולכוחות הפנימיים שמניעים את פעילותם (בעולם)
תושב פרת', אוסטרליה, נעצר לאחר שפרסם דברי תמיכה בטבח בחוף בונדיי, כשבביתו נחשפו שישה רובים, כ-4,000 כדורי תחמושת ורשימת רכיבים להכנת פצצה | הנאשם מחזיק בדגלי חמאס וחיזבאללה ובחומרים נאציים, ובית המשפט הורה להותירו במעצר עד חודש פברואר (בעולם)
הרשויות הפדרליות בארה"ב הודיעו על מעצרם של ארבעה מחבלים "פרו-פלסטינים" המחזיקים בעמדות קיצוניות נגד ארה"ב והמערב | לפי ההודעה הרשמית, ארבעת החברים תכננו פיגוע באמצעות פצצות ונתפסו בזמן שביצעו ניסויים | לפי הודעת התובעת הכללית פאם בונדי, המחבלים תכננו היטב את הפיגוע, כולל קביעת תאריך, מיקומים - וחומרי הנפץ (חדשות, בעולם)
לאחר הפיגוע המחריד שהתרחש באוסטרליה, המטה לביטחון לאומי מחדד את המלצות הזהירות לישראלים השוהים בחו"ל | במטה הזהירו כי ניסיון העבר מלמד שיש חשש מתופעות של 'חקיינות' מצד תומכי טרור, אשר עשויים לפעול בהשראת האירוע (צבא ובטחון)
פעילי חמאס בבית לחם, תכננו להוציא לפועל פיגועים בטווח הזמן המיידי נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון, אך בחסדי שמיים, ברגע האחרון, שב"כ עלה על המזימה הזדונית והביא למעצרם של כארבעים פעילים | כל הפרטים (חדשות בארץ)
המטה לביטחון לאומי מפרסם את ההנחיות לישראלים הטסים לחו"ל בתקופה הקרובה, בדגש על חג הסוכות הבא עלינו לטובה | אלו המדינות שאסור להיכנס אליהן, ואלו ההנחיות למי שבוחר לבלות את הימים הבאים בחוץ לארץ (חדשות)
התקופה האחרונה התאפיינה בהמשך מאמצים למימוש פיגועים כנגד יעדים ישראלים ויהודים מצד גורמי הטרור השונים - רובם בהובלת איראן וחמאס. במסגרת זו סוכלו עשרות צירי פיגוע, כשלצד זאת, בחצי השנה האחרונה נרשמו מספר אירועים בולטים של תקיפות פיזיות אלימות ופעילויות טרור לצד מקרי אנטישמיות מילולית והסתה ברשתות החברתיות | אלו היעדים הבולטים (חדשות בעולם)
בעקבות גל האלימות נגד ישראלים השוטף מדינות רבות באירופה וברחבי העולם, במטה לביטחון לאומי יצאו באזהרה חמורה המיועדת לישראלים הטסים לאירועים בחו"ל, ובפרט בשוויץ | "מומלץ להתעדכן באמצעות היישומון של פיקוד העורף על אירועים ואיומים" (בארץ)