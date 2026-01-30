כוחות המינהל האזרחי חילצו שני יהודים מטול כרם | מתחקיר ראשוני עולה כי השניים נכנסו למוסך באזור, כשהם תחת השפעת אלכוהול | המקרה הועבר לטיפול המשטרה | "במערכת הביטחון שבים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים, ואסורה על פי חוק", נמסר (צבא)
צה"ל עצר שני פלסטינים שהגיעו לש"ג של בית אל שבבנימין, בסריקות שבוצעו לאחר מכן ברכבם נמצאו גרזן וסכין יפנית | השניים, שהגיעו מטול כרם, טוענים בחקירתם כי הם ניסו להיכנס לרמאללה להגיע לבקר את גיסו של אחד מהם ו"טעו בדרך" (צבא)
כ-100 נערים יהודים לקחו חלק בהתפרעויות ליד טול כרם, בהן נפצעו ארבעה פלסטינים, והושחתו רכוש וכלי רכב | כוח צה"ל שהגיע למקום עיכב רק ארבעה מהמתפרעים לחקירה - שניים הצליחו להימלט | מפקד פיקוד המרכז: "אירועי האלימות החמורים, שבנס היו ללא הרוגים, מערערים את היציבות הביטחונית" (צבא)
בצעד משילותי מפגן, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרעי, סייר היום (שני) בשעות האחרונות במרכז העיר הפלסטינית טול כרם | התושבים במקום תיעדו את אדרעי משלל זוויות במהלך ביקורו | בתיעודים נראה אדרעי משוחח עם עיתונאים ותושבים במחנה, כאשר במקביל תיעד במקום הצהרה כלשהי (חדשות)
לאחר שעות של מתח בעיר רעננה, בעקבות שמועות על חשוד המשוטט בעיר והמשטרה בעקבותיו, בשעה האחרונה הודיעה המשטרה כי שוטרי מחוז מרכז עצרו באתר בניה בעיר תושב טול כרם בחשד למעורבות בתכנון עבירה ביטחונית (משטרה)
דובר צה"ל מפרסם הבוקר (שני) כי במהלך פעילות כוחות צה״ל בטולכרם שבחטיבת אפרים ביום רביעי האחרון, אותרה מעבדת מטענים ובה בלוני גז וחומרים להכנת מטענים, המעבדה הושמדה על-ידי הכוחות | במקביל עשרות מבוקשים נעצרו בפעילות צה"ל בשבוע האחרון, הוחרמו כלי נשק, אמצעי לחימה וכספי טרור (צבא)
לאחר שהתעוררה סערה ברשתות הפלסטיניות כתוצאה מפרסום תיעודים של חיילי צה"ל כשהם מתנהגים באלימות כלפי פלסטינים בטול כרם, ובמקרים נוספים בוזזים רכוש וכסף, הבוקר דווח כי לפחות חייל אחד הודח וחייל נוסף הושעה לאחר תחקור צה"לי (צבא)
מבצע חומת ברזל בצפון השומרון נכנס ליומו ה-14, כאשר כל העת ממשיכים כוחות צה"ל לפעול בשלושה מוקדים מרכזיים - ג'נין, טול כרם, והכפרים טמון ופארעה | מושלי הערים בצפון השומרון זועקים לעולם: "אם לא תהיה התערבות בינלאומית דחופה, היקף האסון יהיה עצום" | לדבריהם, "המבצע הישראלי הוא העתק של מה שקרה בעזה - אם זה יימשך האזור יהיה נטוש" (חדשות)
במהלך שתי היממות האחרונות בג'נין, הכוחות איתרו והשמידו למעלה מ-100 מטעני חבלה שנועדו לפגוע בכוחותינו | בטולכרם, הכוחות איתרו אמצעי לחימה וביניהם נשק מסוג M-16 ואקדח | כוחות ההנדסה של אוגדת איו"ש השמידו למעלה מ-30 מטענים (צבא)
דובר צה"ל הודיע לפני זמן קצר, כי ביצע תקיפה מהאוויר בגזרת טול-כרם שבשטחים | מתחילת המלחמה, הפך השימוש בתקיפות אוויריות למטרת חיסול מחבלים ביו"ש ליותר ויותר נפוץ, למרות שבעבר השימוש בחיל האוויר הוגבל לגזרות חו"ל | תיעוד מהחיסול, היום (חדשות)