בני גנץ תוקף

גנץ מאשים: "בנט ולפיד בחרו בעצמם על פני המדינה"

יו"ר כחול לבן מגיב לאיחוד בנט-לפיד ומאשים: "התבצרתם בקרבות גושיים" • קורא למצביעי הימין: "יש לכם בית אצלי" | "אני תעודת הביטוח שלכם" (פוליטי מדיני)

בני גנץ ויאיר לפיד (צילום: תומר נויברג/Flash90)

יו"ר כחול לבן בני גנץ יצא הבוקר (שלישי) בהתקפה חריפה נגד נפתלי בנט ויו"ר יש עתיד , בעקבות האיחוד בניהם והקמת מפלגת ''. בהודעה נוקבת שפרסם, האשים גנץ את השניים בהעדפת אינטרסים אישיים על פני טובת המדינה.

"לצערי, החיבור בין בנט ללפיד השבוע פוגע ביכולת להחליף את הממשלה הגרועה הזו", מסר גנץ בפתח דבריו. לדבריו, במקום לפנות למצביעי הימין ולהציע להם חלופה ממשלתית רחבה וציונית, "הם בחרו להמשיך להתבצר בקרבות פנים גושיים ולהתעסק במי יוביל, במקום לאן נוביל".

גנץ צירף להודעתו תמונה מעוותת של ראש הממשלה לצד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, השר לשעבר גולדקנופף והשרה סילמן. "אם אתם רוצים להחליף את האנשים שבתמונה, הפתרון הטוב ביותר הוא ממשלה רחבה וציונית", כתב.

יו"ר כחול לבן הבהיר כי למרות הערכתו לשני המנהיגים, הוא סבור שהם טועים בגישתם. "גם בנט וגם לפיד הם אנשים שאני מעריך, אבל כל אחד מהם בחר שוב במה שמשרת אותו, ולא במה שמשרת את המדינה", האשים.

"אני תעודת הביטוח שלכם"

גנץ פנה ישירות למצביעי הימין והליכוד שמחפשים חלופה פוליטית. "אני קורא למצביעים שרוצים שינוי אמיתי, שרוצים ממשלה אחרת שתעבוד למען האזרחים ולא תעסוק בקרבות פוליטיים של מי יוביל איזה גוש - יש לכם בית", הצהיר.

לדבריו, כחול לבן מציעה "בית שמבטיח לכם ניצחון, לא של הגוש הזה או הגוש ההוא. ניצחון של עם ישראל כולו". גנץ הגדיר את עצמו כ"תעודת הביטוח" של המצביעים "לעשות כל שניתן כדי להחליף את נתניהו וממשלת הקיצוניים, ולוודא הקמת ממשלה ציונית רחבה".

יו"ר כחול לבן הדגיש את ההבדל בין מפלגתו לבין יתר האופוזיציה. "במגרש הפוליטי היום, רק כחול לבן מבטיחה שלא תקום כאן שוב ממשלה קיצונית, או ממשלת מיעוט צרה שנסמכת על מפלגות ערביות ותתפרק מול האתגר הביטחוני הראשון", טען.

"נעבוד קשה, ונעשה הכל כדי שזה מה שיקרה", סיכם גנץ את דבריו, תוך שהוא מבטיח להמשיך במאמצים להחליף את הממשלה הנוכחית.

