"הפקרת תושבי הצפון"; הכנסת דחתה הצעות אי-אמון של האופוזיציה

במליאת הכנסת נדחו היום (שני) שלוש הצעות אי-אמון שהגישו סיעות האופוזיציה נגד הממשלה. ההצעות עסקו בהפקרת תושבי הצפון והיעדר מיגון הולם בעורף, אך לא זכו לרוב הדרוש לאישורן.

בהצעה הראשונה שהגישה סיעת יש עתיד תחת הכותרת "הפקרת תושבי הצפון", תמכו 42 חברי כנסת בלבד, ללא מתנגדים. ההצעה לא עברה את רף הרוב הנדרש.

בהצעה השנייה, שהגישו במשותף סיעות ישראל ביתנו, כחול לבן – המחנה הממלכתי והעבודה, עסקה ב"הפקרת תושבי הצפון והיעדר מיגון הולם בעורף". גם הצעה זו קיבלה תמיכה של 38 חברי כנסת בלבד, ללא מתנגדים, ונדחתה.

ההצעה השלישית הוגשה על ידי סיעות רע"מ וחד"ש-תע"ל, ועסקה ב"הפקרת ביטחון האזרחים הערבים והיעדר מיגון ציבורי". בהצעה זו תמכו 35 חברי כנסת, ללא מתנגדים, והיא נדחתה אף היא.

כידוע, הצעות אי-אמון מוגשות באופן שוטף על ידי סיעות האופוזיציה במטרה להביע אי-אמון בממשלה ובמדיניותה. עם זאת, כדי שהצעה כזו תעבור נדרש רוב של 61 חברי כנסת לפחות, דבר שלא התקיים באף אחת מההצעות שהוגשו היום.

יצוין כי בעבר, במהלך מבצע שאגת הארי, סיעות האופוזיציה הציוניות נמנעו מלהצביע בעד הצעות אי-אמון כמחווה של סולידריות עם המאמץ המלחמתי. אולם הפעם, כאשר המצב הביטחוני בצפון נמשך, בחרו הסיעות לחזור ולהגיש הצעות נגד הממשלה.

נציין כי בדיונים קודמים, כמו במהלך המתיחות עם איראן, סיעות האופוזיציה הציוניות אף התנגדו להצעות אי-אמון שהגישו הסיעות הערביות, כמחווה של אחדות לאומית בעת משבר ביטחוני.