נשיא המדינה הבא? גנץ שולל את הדיווחים

יו"ר כחול לבן בני גנץ התראיין הבוקר (ראשון) בתקשורת הכללית, ומסר מסרים חריפים כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו ושותפו לשעבר גדי איזנקוט. גנץ הבהיר כי לא ישמש כאצבע ה-61 של נתניהו, שאין בכוונתו לפרוש, וכי שאלת מועמדותו לנשיאות המדינה אינה רלוונטית בשלב זה.

"האחריות מתחילה ונגמרת אצלך", מסר גנץ בהתייחסו לראש הממשלה. "גם אם היו כשלים מודיעניים, אתה לא משתחרר מאחריות. נתניהו אחראי לכל מה שקורה כאן, לטוב ולרע, בעשורים האחרונים". דבריו מגיעים על רקע המתיחות המתמשכת בין גנץ לבין נתניהו, כאשר יו"ר כחול לבן ממשיך לתקוף את הממשלה על ניהול המלחמה והמצב הביטחוני. ביקורת על איזנקוט: 'מנהיגים צריכים לעשות מעשים מנהיגותיים' גנץ התייחס גם לשותפו לשעבר גדי איזנקוט ומתח עליו ביקורת מסוימת. "מנהיגים צריכים לעשות מעשים מנהיגותיים", ציין בריאיון והוסיף: "היו שיחות והוא החליט מה שהחליט. יש לי הערכה גדולה לגדי". דבריו מתייחסים לעזיבתו של איזנקוט את כחול לבן והקמת מפלגת 'ישר', צעד שעורר מתיחות בין השניים. בחודש ספטמבר קרא איזנקוט לגנץ לפרוש, ובכחול לבן תקפו את הדברים בחריפות. "אנחנו מציעים לגדי להפסיק לעסוק בסקרים ולהתחיל להתעסק במה שאפשר לעשות היום", מסרו אז בכחול לבן. המתיחות בין שני הרמטכ"לים לשעבר ממשיכה להעיב על גוש האופוזיציה לקראת הבחירות הצפויות.

'אני אתחזק' - גנץ על הירידה בסקרים

על הירידה בסקרים הסביר גנץ: "זה לא נעים. אני בא מכוונות טובות ורצה להיות חלק מהתיקון של המדינה הזאת". למרות הקריאות לפרוש, הבהיר יו"ר כחול לבן כי אין בכוונתו לעשות זאת. "אני אתחזק. אני מרגיש את הציבור. אנשים רוצים את זה. אני מציע להתאזר בסבלנות ולחכות לסקר האחרון שהוא הבחירות עצמן", כך גנץ.

גנץ מתח גם ביקורת על מתקפות נגד בעלי תפקידים. "לא נוגעים ברמטכ"ל, לא בראש השב"כ ולא בנגיד בנק ישראל", הדגיש. "אני כן מצפה מדוד זיני להיות ממלכתי בעבודה שלו ואני מצפה מהממשלה, תהיה אשר תהיה, להתייחס אליו ככזה". דבריו מגיעים על רקע המתיחות בין הממשלה לבין ראש השב"כ בנושאים שונים.

דחה את הצעת הנשיאות: 'מנסים להזיז אותי'

בצל הדיווחים כי הוצע לגנץ לפרוש ובתמורה יתמכו בו כמועמד לנשיאות המדינה לאחר סיום תפקידו של יצחק הרצוג, גנץ הבהיר כי זה לא רלוונטי. "אנחנו עסוקים בהקמת ממשלה. אני חושב שמי שמפרסם את זה יודע שאני רלוונטי וחזק ולכן הם מנסים להזיז אותי באמצעות תפקיד", טען גנץ.

גנץ חזר והדגיש כי לא ישמש כאצבע ה-61 של נתניהו, והבהיר את עמדתו המדינית. הריאיון מהווה ניסיון של יו"ר כחול לבן לחזק את מעמדו הפוליטי לקראת מערכת הבחירות הצפויה, תוך שהוא מנסה להציג חלופה מדינית לממשלה הנוכחית.